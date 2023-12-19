محافظ سوهاج: المشروعات الصغيرة قاعدة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محافظ سوهاج طارق الفقي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تمثل القاعدة الأساسية للانطلاق نحو التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك خلال تسليم المحافظ اليوم الاثنين عقدي منح مشروعات بنظام الإقراض متناهي الصغر بقيمة 2.5 مليون جنيه منها 1.5 مليون جنيه لجمعية“وادي النيل للتنمية” بمركز طهطا، ومليون جنيه لجمعية“بلدي لتنمية المجتمع” بمشطا بمركز طما، وذلك ضن (حياة كريمة).
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وأكد المحافظ تقديره لمجهودات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في دعم المشروعات المختلفة بجميع مراكز المحافظة.
من جانبه.. وجه مدير جهاز تنمية المشروعات بسوهاج نادر عبدالظاهر الشكر للمحافظ على دعمه المستمر لأنشطة الجهاز؛ لتحسين مستوى معيشة المواطنين وخاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وقال إن المشروع تنفذه الجمعيتان بمركزي طهطا وطما والقرى التابعة من خلال تقديم قروض متناهية الصغر لـ160 مستفيدا من محدودي الدخل أو الذي لا يعملون، والمرأة خاصة المعيلة، وشباب الخريجين من الجنسين الراغبين في تحسين مستوى دخلهم من خلال إقامة مشروعات متناهية الصغر، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر الراغبين في التوسع في مشرعاتهم.
وأشار إلى أن المشروع يقوم بتمويل المشروعات في أي مجال تجاري أو زراعي أو خدمي أو حيواني أو صناعي سواء كانت مشروعات قائمة أو فكرة مشروع جديد، ويصل حجم التمويل إلى 25 ألف جنيه للمشروع الواحد.
المصدر:
MENAFN19122023000202011048ID1107623495
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