محافظ سوهاج: المشروعات الصغيرة قاعدة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

MENAFN - Al-Borsa News) قال محافظ سوهاج طارق الفقي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تمثل القاعدة الأساسية للانطلاق نحو التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال تسليم المحافظ اليوم الاثنين عقدي منح مشروعات بنظام الإقراض متناهي الصغر بقيمة 2.5 مليون جنيه منها 1.5 مليون جنيه لجمعية“وادي النيل للتنمية” بمركز طهطا، ومليون جنيه لجمعية“بلدي لتنمية المجتمع” بمشطا بمركز طما، وذلك ضن (حياة كريمة).

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وأكد المحافظ تقديره لمجهودات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في دعم المشروعات المختلفة بجميع مراكز المحافظة.

من جانبه.. وجه مدير جهاز تنمية المشروعات بسوهاج نادر عبدالظاهر الشكر للمحافظ على دعمه المستمر لأنشطة الجهاز؛ لتحسين مستوى معيشة المواطنين وخاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وقال إن المشروع تنفذه الجمعيتان بمركزي طهطا وطما والقرى التابعة من خلال تقديم قروض متناهية الصغر لـ160 مستفيدا من محدودي الدخل أو الذي لا يعملون، والمرأة خاصة المعيلة، وشباب الخريجين من الجنسين الراغبين في تحسين مستوى دخلهم من خلال إقامة مشروعات متناهية الصغر، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر الراغبين في التوسع في مشرعاتهم.

وأشار إلى أن المشروع يقوم بتمويل المشروعات في أي مجال تجاري أو زراعي أو خدمي أو حيواني أو صناعي سواء كانت مشروعات قائمة أو فكرة مشروع جديد، ويصل حجم التمويل إلى 25 ألف جنيه للمشروع الواحد.

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