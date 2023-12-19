الأجانب يقودون EGX30 للصعود 2.2% رغم مبيعات المصريين والعرب

قاد المستثمرون الأجانب المؤشر الرئيسى للبورصة للصعود فى تعاملات الاثنين 2.2% متخطيًا حاجز 25 ألف نقطة، رغم مبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافى شراء بقيمة 376 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 6% من التداولات، مقابل صافى مبيعات بقيمة 369 مليون جنيه للمستثمرين المصريين و6.6 مليون جنيه للمستثمين العرب.

موضوعاتالمؤسسات تقود البورصة للصعود 2.19% فى الختام بتداولات 4.3 مليار جنيه مشتريات الأجانب تقود البورصة لصعود قوى قبيل الختام مساهم يرفع حصته في رأسمال“أطلس” إلى 12.68%

وتوقع محللون استمرار تحسن أداء البورصة خلال الجلسات القادمة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، والتى فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة جديدة تمتد 6 سنوات، حيث شهدت الجلسة حالة من التفاؤل بشأن القرارت الاقتصادية المرتقبة، وعلى رأسها تخفيض قيمة الجنيه، وتخفيض أسعار الفائدة.

صعد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 فى ختام تعاملات الاثنين، بنسبة 2.19% ليصل إلى مستوى 25334 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.69% ليكون عند مستوى 5487 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.09% إلى مستوى 7963 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped صعودًا بنسبة 2.14% عند مستوى 30498 نقطة.

وتوقع مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى مقاومة 26 ألف نقطة، على أن يكون اختراقه بحلول نهاية العام الجارى، أو مع بداية العام المقبل على أقصى تقدير.

رجح عجينة أن يتحسن أداء السوق خلال الجلسات القادمة، مشيرًا إلى أن تحرك المؤشر الرئيسى سيكون بين مستويات 24 ألف نقطة و26 ألف نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات 4.3 مليار جنيه، من خلال تداول 1.3 مليار سهم، بتنفيذ 129 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 101 سهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا ((ثمار)) بنسبة 16.86%، و((العربية لخليج الأقطان)) بنسبة 9.14%.

وتراجعت أسعار 65 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا ((المصرية للتعليم)) بنحو 6.55%، وسهم ((شمال الصعيد للتنمية)) بنحو 5.02%، فيما لم تتغير أسعار 38 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى صعودًا 1.8% إلى مستوى 1.71 تريليون جنيه.

ورجحت سلمى أسامة، محلل فنى أول بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى مقاومة رئيسى عند 25450 نقطة، وباختراقها يتحرك المؤشر لمستويات مقاومة 25700 نقطة وصولًأ لـ 25940 نقطة والوصول لقمم تاريخية جديدة.

وأضافت أسامة، أن المؤشر الرئيسى صعد إلى 25334 نقطة بأحجام تداول جيدة تخطت 4 مليار جنيه، بعد أن استمر فى وتيرة هبوط منذ نهاية نوفمبر الماضى، وتمكن من اختراق منطقة الهبوط بالفعل ثم ارتد خلال الجلسات الأخيرة، مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وتوقعات صدور عدد من القرارات الاقتصادية.

نصحت المستثمرين على المدى القصير، بالاحتفاظ بالأسهم فى حال استمرار المؤشر أعلى مستوى 25 ألف نقطة، أما مستثمرى المدى المتوسط فعليهم الاحتفاظ بالأسهم أعلى 24500 نقطة والتى تعد مستوى حماية الأرباح، مع الحفاظ على جزء من السيولة يبلغ نحو 30% من المحفظة.

وسجل الأفراد 73.2% من التعاملات متجهين نحو البيع باستثناء الأفراد الأجانب والذين سجلوا صافى شراء بقيمة 5 ملايين جنيه، بينما سجل المصريين والعرب صافى بيع بقيمة 540.5 مليون جنيه و42 مليون جنيه على الترتيب.

وسجلت المؤسسات 26.8% من التعاملات متجهة نحو الشراء كافة، وسجلت المؤسسات المحلية صافى شراء 171 مليون جنيه، كما اتجهت المؤسسات العربية والأجنبية لتسجيل صافى شراء بقيمة 35.6 مليون جنيه و371 مليون جنيه على التوالى.