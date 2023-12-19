الأجانب يقودون EGX30 للصعود 2.2% رغم مبيعات المصريين والعرب

(MENAFN
- Al-Borsa News) أسامة: الاستقرار أعلى المستويات الحالية يدفع للاحتفاظ بالأسهم
قاد المستثمرون الأجانب المؤشر الرئيسى للبورصة للصعود فى تعاملات الاثنين 2.2% متخطيًا حاجز 25 ألف نقطة، رغم مبيعات المستثمرين المصريين والعرب.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافى شراء بقيمة 376 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 6% من التداولات، مقابل صافى مبيعات بقيمة 369 مليون جنيه للمستثمرين المصريين و6.6 مليون جنيه للمستثمين العرب.
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وتوقع محللون استمرار تحسن أداء البورصة خلال الجلسات القادمة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، والتى فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة جديدة تمتد 6 سنوات، حيث شهدت الجلسة حالة من التفاؤل بشأن القرارت الاقتصادية المرتقبة، وعلى رأسها تخفيض قيمة الجنيه، وتخفيض أسعار الفائدة.
صعد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 فى ختام تعاملات الاثنين، بنسبة 2.19% ليصل إلى مستوى 25334 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.69% ليكون عند مستوى 5487 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.09% إلى مستوى 7963 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped صعودًا بنسبة 2.14% عند مستوى 30498 نقطة.
وتوقع مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى مقاومة 26 ألف نقطة، على أن يكون اختراقه بحلول نهاية العام الجارى، أو مع بداية العام المقبل على أقصى تقدير.
رجح عجينة أن يتحسن أداء السوق خلال الجلسات القادمة، مشيرًا إلى أن تحرك المؤشر الرئيسى سيكون بين مستويات 24 ألف نقطة و26 ألف نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات 4.3 مليار جنيه، من خلال تداول 1.3 مليار سهم، بتنفيذ 129 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 101 سهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا ((ثمار)) بنسبة 16.86%، و((العربية لخليج الأقطان)) بنسبة 9.14%.
وتراجعت أسعار 65 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا ((المصرية للتعليم)) بنحو 6.55%، وسهم ((شمال الصعيد للتنمية)) بنحو 5.02%، فيما لم تتغير أسعار 38 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى صعودًا 1.8% إلى مستوى 1.71 تريليون جنيه.
ورجحت سلمى أسامة، محلل فنى أول بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى مقاومة رئيسى عند 25450 نقطة، وباختراقها يتحرك المؤشر لمستويات مقاومة 25700 نقطة وصولًأ لـ 25940 نقطة والوصول لقمم تاريخية جديدة.
وأضافت أسامة، أن المؤشر الرئيسى صعد إلى 25334 نقطة بأحجام تداول جيدة تخطت 4 مليار جنيه، بعد أن استمر فى وتيرة هبوط منذ نهاية نوفمبر الماضى، وتمكن من اختراق منطقة الهبوط بالفعل ثم ارتد خلال الجلسات الأخيرة، مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وتوقعات صدور عدد من القرارات الاقتصادية.
نصحت المستثمرين على المدى القصير، بالاحتفاظ بالأسهم فى حال استمرار المؤشر أعلى مستوى 25 ألف نقطة، أما مستثمرى المدى المتوسط فعليهم الاحتفاظ بالأسهم أعلى 24500 نقطة والتى تعد مستوى حماية الأرباح، مع الحفاظ على جزء من السيولة يبلغ نحو 30% من المحفظة.
وسجل الأفراد 73.2% من التعاملات متجهين نحو البيع باستثناء الأفراد الأجانب والذين سجلوا صافى شراء بقيمة 5 ملايين جنيه، بينما سجل المصريين والعرب صافى بيع بقيمة 540.5 مليون جنيه و42 مليون جنيه على الترتيب.
وسجلت المؤسسات 26.8% من التعاملات متجهة نحو الشراء كافة، وسجلت المؤسسات المحلية صافى شراء 171 مليون جنيه، كما اتجهت المؤسسات العربية والأجنبية لتسجيل صافى شراء بقيمة 35.6 مليون جنيه و371 مليون جنيه على التوالى.
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