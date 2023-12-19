مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات للتعاون فى مجال بناء مراكز البيانات

MENAFN - Al-Borsa News) شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم، بشأن التعاون فى مجال بناء مراكز البيانات، بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة فى وزارة الاستثمار.

ووقع مذكرة التفاهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلاً عن حكومة جمهورية مصر العربية، والوزير محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، ممثلا عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وتأتى مذكرة التفاهم فى إطار العلاقات الودية القائمة بين البلدين، ودعماً وتعزيزاً لأطر التعاون الثنائى بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة فى المجالات الاستثمارية، حيث تستهدف إنشاء إطار للتعاون الاستثمارى بين البلدين فى قطاع البنية التحتية الرقمية، وخاصة فى مجال بناء مراكز البيانات بين الجانبين، رغبة منهم فى تسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين.

وفى ضوء مذكرة التفاهم، سيعمل البلدان على تسهيل إقامة علاقات أوثق مع الجهات الحكومية ذات الصلة والحكومات الفرعية والسلطات التنظيمية المستقلة ومؤسسات القطاع الخاص فى كلا البلدين للتعاون فى مشروعات مراكز البيانات.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن صور التعاون بين البلدين وفق هذا الإطار، تتضمن بحث تعزيز الشراكة الاستثمارية من خلال المشروعات المشتركة وتشجيع وتسهيل الاستثمارات فى مشروعات مراكز البيانات فى مصر، إلى جانب التقييم المشترك للإمكانيات الفنية والاستثمارية لتطوير مشروعات مراكز البيانات فى مصر، حيث تشتمل المرحلة الأولية على 100 ميجاوات، مع قدرة إجمالية مستقبلية مستهدفة تصل إلى 1000 ميجاوات.

وأضاف طلعت أن صور التعاون تشمل أيضاً بحث الحوافز المقترحة لدعم المزيد من الاستثمار فى مشروعات مراكز البيانات، كما سيتبادل الجانبان المعلومات العامة ذات الصلة بتلك المشروعات، فضلاً عن بحث سُبل التعاون فى مجال الاستثمار وأبحاث السياسات، وتطوير الشهادات، والبحث والتطوير والابتكار فى مشروعات مراكز البيانات، كما سيتعاون الجانبان لوضع خطة عمل مشتركة وآليات لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة.