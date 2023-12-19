مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات للتعاون فى مجال بناء مراكز البيانات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم، بشأن التعاون فى مجال بناء مراكز البيانات، بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة فى وزارة الاستثمار.
ووقع مذكرة التفاهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلاً عن حكومة جمهورية مصر العربية، والوزير محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، ممثلا عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
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وتأتى مذكرة التفاهم فى إطار العلاقات الودية القائمة بين البلدين، ودعماً وتعزيزاً لأطر التعاون الثنائى بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة فى المجالات الاستثمارية، حيث تستهدف إنشاء إطار للتعاون الاستثمارى بين البلدين فى قطاع البنية التحتية الرقمية، وخاصة فى مجال بناء مراكز البيانات بين الجانبين، رغبة منهم فى تسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين.
وفى ضوء مذكرة التفاهم، سيعمل البلدان على تسهيل إقامة علاقات أوثق مع الجهات الحكومية ذات الصلة والحكومات الفرعية والسلطات التنظيمية المستقلة ومؤسسات القطاع الخاص فى كلا البلدين للتعاون فى مشروعات مراكز البيانات.
وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن صور التعاون بين البلدين وفق هذا الإطار، تتضمن بحث تعزيز الشراكة الاستثمارية من خلال المشروعات المشتركة وتشجيع وتسهيل الاستثمارات فى مشروعات مراكز البيانات فى مصر، إلى جانب التقييم المشترك للإمكانيات الفنية والاستثمارية لتطوير مشروعات مراكز البيانات فى مصر، حيث تشتمل المرحلة الأولية على 100 ميجاوات، مع قدرة إجمالية مستقبلية مستهدفة تصل إلى 1000 ميجاوات.
وأضاف طلعت أن صور التعاون تشمل أيضاً بحث الحوافز المقترحة لدعم المزيد من الاستثمار فى مشروعات مراكز البيانات، كما سيتبادل الجانبان المعلومات العامة ذات الصلة بتلك المشروعات، فضلاً عن بحث سُبل التعاون فى مجال الاستثمار وأبحاث السياسات، وتطوير الشهادات، والبحث والتطوير والابتكار فى مشروعات مراكز البيانات، كما سيتعاون الجانبان لوضع خطة عمل مشتركة وآليات لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة.
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