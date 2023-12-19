العاهل الأردني يؤكد أهمية التحديث المستمر للخريطة الاستثمارية لقطاع التعدين

MENAFN - Al-Borsa News) أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أهمية التحديث المستمر لخريطة الأردن الاستثمارية لقطاع التعدين والترويج لها بفعالية من خلال وزارة الاستثمار لجذب المستثمرين وتزويد الشركات بمعلومات حديثة.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين، بخبراء معنيين في قطاع الطاقة لبحث مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي في القطاع، والملفات التي تم إنجازها.

موضوعاتبنك إنجلترا: تضخم الأجور قد يؤدي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حمى إفلاس الشركات تجتاح الاقتصادات المتقدمة تعاقدات الليثيوم تنهي عامًا سيئًا بمزاج حذر

وأكد العاهل الأردني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على ضرورة وضع جدول زمني لتحويل مذكرات التفاهم الموقعة إلى عقود استغلال في مجال التعدين، مبينا أهمية وجود خطة لتوظيف الغاز المتاح لفائدة القطاعات الاقتصادية.

وتحدث خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة حول أهم المبادرات التي أنجزت، وهي الاستراتيجية الوطنية للتعدين ومراجعة الهيكل التنظيمي وتطوير المنصة الإلكترونية، وتم تحديد أبرز معيقات العمل.

وقدم الوزير شرحا حول مناطق التعدين بالأردن، والتي شملتها مذكرات تفاهم وتعاون، كما جرى استعراض أبرز المشروعات الجديدة منها البازلت والسيلكا، وأهم النشاطات المرتبطة بمجال استكشاف النفط والغاز، وأنشطة وزارة الطاقة حول الهيدروجين الأخضر.

كما تحدث رئيس مجلس مفوضي هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان عن مشروع اليورانيوم الأردني والتقدم في استكشاف وتعدين اليورانيوم.

وحضر اللقاء ، طبقا لبيان الديوان الملكي اليوم الاثنين، مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان.

المصدر: