الرئيس السيسي يصدق على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ونصت المادة الأولى من القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم – على أنه“مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها” .
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ووفقا للمادة الثانية” يلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون والقانون المرافق له“.
المصدر:
MENAFN19122023000202011048ID1107623490
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