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الرئيس السيسي يصدق على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

12/19/2023 2:53:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ونصت المادة الأولى من القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم – على أنه“مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها” .

موضوعات متعلقة 300 مليار جنيه استثمارات متوقعة لـ”العاصمة الإدارية” بنهاية 2023 “الإسكان” تبحث مع“ابدأ” توفير احتياجات مشروعات المرافق وتكييفات الوحدات السكنية “مصر الجديدة” تقرر تقديم موعد صرف القسط الثالث من التوزيع النقدي

ووفقا للمادة الثانية” يلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون والقانون المرافق له“.

المصدر:

MENAFN19122023000202011048ID1107623490

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