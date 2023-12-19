4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 4 مليارات درهم.
وشهدت الدائرة تسجيل 704 مبايعات بقيمة 3.4 مليار درهم، منها 61 مبايعة للأراضي بقيمة 701.22 مليون درهم و 643 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.7 مليار درهم.
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وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 57.67 مليون درهم في منطقة القوز الثانية تليها مبايعة بقيمة 45.17 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تلتها مبايعة بقيمة 41.96 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2.
وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 372.14 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 95.93 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 11.54 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 720 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 58 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 37.5 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.
وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 575.14 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 77 مبايعة بقيمة 141.95 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 68 مبايعة بقيمة 62.29 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 532.8 مليون درهم منها 28 رهن أراض بقيمة 318.54 مليون درهم و121 رهن فلل وشقق بقيمة 214.25 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 165.61 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 66.98 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 32 هبة بقيمة 85.72 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخبيصي بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 12.55 مليون درهم.
المصدر:
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