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4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

12/19/2023 2:53:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 4 مليارات درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 704 مبايعات بقيمة 3.4 مليار درهم، منها 61 مبايعة للأراضي بقيمة 701.22 مليون درهم و 643 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.7 مليار درهم.

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وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 57.67 مليون درهم في منطقة القوز الثانية تليها مبايعة بقيمة 45.17 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تلتها مبايعة بقيمة 41.96 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 372.14 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 95.93 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 11.54 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 720 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 58 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 37.5 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 575.14 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 77 مبايعة بقيمة 141.95 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 68 مبايعة بقيمة 62.29 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 532.8 مليون درهم منها 28 رهن أراض بقيمة 318.54 مليون درهم و121 رهن فلل وشقق بقيمة 214.25 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 165.61 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 66.98 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 32 هبة بقيمة 85.72 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخبيصي بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 12.55 مليون درهم.


المصدر:

MENAFN19122023000202011048ID1107623489

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