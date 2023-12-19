((وكيل بى واى دى)) يشكو ارتفاع تكاليف تفريغ حاويات مستلزمات الإنتاج بالموانئ

MENAFN - Al-Borsa News) طالب عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتجميع وتصنيع سيارات ((بى واى دى ، ولادا)) فى مصر، إعادة النظر فى تكلفة تفريغ الحاويات بالموانئ التى وصلت الى ألف جنيه فضلا عن ألفى دولار أخرى يتم سدادها على الكونتينر لشركة الشحن.

وأشار ((سليمان)) إلى أن الشركة تعانى من صعوبة استيراد مدخلات الإنتاج بسبب أزمة الدولار، موضحًا أنه لا معنى للاستمرار فى تحصيل نسبة ما بين 3 و5% كرسوم وارد أو قيمة مضافة عند إدخال مدخلات الإنتاج.

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ومن جانبه، قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إن مصانع السيارات تعانى من استيراد مدخلات الإنتاج وتأخير دخولها نتيجة الحروب وأزمة تدبير العملة الأجنبية (الدولار)، مما انعكس ذلك على تقليص الطاقات الانتاجية بخطوط الإنتاج وتجميع السيارات خلال الفترة الحالية.

أشار ((سعد)) إلى أن توحيد الكيانات وجلب الاستثمارات الطريق الوحيد لتوطين صناعة السيارات، لتبادل الخبرات والاقتراحات والدراسات الوافية المتكاملة بما يتناسب مع طموحات الدولة لجذب الاستثمار فى قطاع السيارات، وذلك كى لا يغرد كل قطاع بعيدا عن الآخر، منوها بأن كافة قطاعات السيارات تتأثر بالقرارات المنفردة.

أوضح أن شركات السيارات الألمانية ملتزمة بصيانة السيارة فى أى دولة ومد الضمان الدولى لأى مكان يوجد به السيارة طالما لها وكيل فى هذا البلد، متوقعًا وجود موجة ارتفاعات مرتقبة فى أسعار السيارات وتراجع حجم المعروض، حيث إن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالدولار سيرفع أسعار السيارات المستوردة عبر المناطق الحرة بشكل كبير.

وفى السياق، طالب ممثلو قطاع السيارات خلال الاجتماع الدورى لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة لموزعى ومنتجى ومصنعى السيارات فى اتحاد الغرف التجارية، بتسريع وتيرة الإعلان عن استراتيجية النهوض بصناعة السيارات.

كما ناقش الاجتماع ازمة تدبير العملة الأجنبية (الدولار) وتأثير الحرب على القطاع التى تسببت فى تأخير دخول مستلزمات الإنتاج للسوق المصرية، بجانب المطالبة باعادة النظر فى تكلفة تفريغ الحاويات بالموانئ، وتعديل آلية احتساب ضرائب الأرباح السنوية على القطاع.



