الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات الأسبوع، مع ارتفاع عوائد السندات السيادية في ألمانيا وإيطاليا، في ظل ترقب صدور بيانات التضخم من منطقة اليورو الثلاثاء.

وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.25% إلى 475.3 نقطة، وحدّ من الخسائر، ارتفاع قطاعي الطاقة والتعدين.

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وفي حين ارتفع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.5% عند 7614 نقطة، تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.35% عند 7568 نقطة، فيما هبطت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.6% عند 16650 نقطة.

وبحسب مسح معهد“إيفو”، تراجع مؤشر ثقة الأعمال في ألمانيا إلى 86.4 نقطة في ديسمبر، مقارنة بقراءة نوفمبر المُعدلة عند 87.2 نقطة، ومقابل توقعات ارتفاعه إلى 87.8 نقطة خلال نفس الفترة، بعد نحو أسبوع من خفضه توقعات نمو أكبر الاقتصادات الأوروبية في عام 2024 إلى 0.9%.

يأتي هذا بعد أن ثبّت المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وقام بخفض توقعاته للنمو والتضخم، بينما أشارت رئيسة البنك“كريستين لاجارد” أن صناع السياسة النقدية لم يناقشوا خفض أسعار الفائدة على الإطلاق.

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