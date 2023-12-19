الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات الأسبوع، مع ارتفاع عوائد السندات السيادية في ألمانيا وإيطاليا، في ظل ترقب صدور بيانات التضخم من منطقة اليورو الثلاثاء.
وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.25% إلى 475.3 نقطة، وحدّ من الخسائر، ارتفاع قطاعي الطاقة والتعدين.
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وفي حين ارتفع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.5% عند 7614 نقطة، تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.35% عند 7568 نقطة، فيما هبطت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.6% عند 16650 نقطة.
وبحسب مسح معهد“إيفو”، تراجع مؤشر ثقة الأعمال في ألمانيا إلى 86.4 نقطة في ديسمبر، مقارنة بقراءة نوفمبر المُعدلة عند 87.2 نقطة، ومقابل توقعات ارتفاعه إلى 87.8 نقطة خلال نفس الفترة، بعد نحو أسبوع من خفضه توقعات نمو أكبر الاقتصادات الأوروبية في عام 2024 إلى 0.9%.
يأتي هذا بعد أن ثبّت المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وقام بخفض توقعاته للنمو والتضخم، بينما أشارت رئيسة البنك“كريستين لاجارد” أن صناع السياسة النقدية لم يناقشوا خفض أسعار الفائدة على الإطلاق.
المصدر:
MENAFN19122023000202011048ID1107623487
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