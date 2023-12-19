تعاقدات الليثيوم تنهي عامًا سيئًا بمزاج حذر

MENAFN - Al-Borsa News) يبدو أن مشتري الليثيوم ينظرون بحذر إزاء الآفاق المستقبلية للمعدن الرئيس المستخدم في صنع البطارية خلال السنة المقبلة، حتى بعد الهبوط الكبير في الأسعار.انخرطت الشركات المنتجة مؤخراً في محادثات مع العملاء – أغلبهم من آسيا- لوضع بنود العقود لسنة 2024.

في حين صعدت أحجام المبيعات خلال السنتين الماضيتين وسط طفرة السيارات الكهربائية، إلا أنها تبدو هذه المرة وكأنها ثابتة، بحسب أشخاص على دراية بالأمر طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم.

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تجري أيضاً مناقشة الصفقات بخصومات أسعار أكبر من السنة الماضية.

تأتي الحالة الأكثر حذراً خلال المحادثات بعد فترة ازدهار أعقبها انهيار للسوق، حيث بلغت أسعار الليثيوم مستوى قياسياً خلال السنتين حتى عام 2022 بفضل هوس الشراء.

لكن المعدن انهار بنسبة 80% تقريباً السنة الجارية استجابة للتوسع السريع بالإنتاج ووصول الطلب على البطاريات إلى مستويات دون التوقعات.

تضرر شركات الليثيوم

ترتب على انحدار الليثيوم تداعيات حادة لكل من المشترين والبائعين.

هبطت أسهم كبرى الشركات المنتجة على غرار شركتي“البيمارل” و”جانفينج ليثيوم غروب” العام الحالي.

وخلال الوقت الحالي تنتج بعض الشركات أكثر مما يمكنها بيعه.

في هذه الأثناء، بالنسبة للمستهلكين على غرار“تسلا” و”فورد”، فإن التحول إلى سوق مناسبة للمشترين“سيجعلهم يتنفسون الصعداء بعد أن ألحق صعود أسعار البطاريات الضرر بالأرباح السنة الماضية – رغم أنهم يتعرضون حالياً لتباطؤ لا تحمد عقباه في مبيعات السيارت الكهربائية.

حتى أعوام قليلة ماضية، تفاوض قطاع الليثيوم على عقود توريد طويلة الأمد بأسعار ثابتة.

تبدل ذلك الأمر إذ تسببت تقلبات الأسعار الكبيرة في حدوث متاعب على صعيد التكلفة لشركات البطاريات وشركات تصنيع السيارات.

أحدث ذلك التحول للاتفاقيات السنوية المبرمة تاثيراً مماثلاً لمعادن أخرى على غرار النحاس خلال فترة“النشاط الموسمي للتعاقدات”، مع توقيع صفقات بعلاوات سعرية أو خصومات على مؤشر الأسعار الفورية.

مازالت محادثات عقود الليثيوم جارية، والتي عادة ما تتواصل من نوفمبر حتى نهاية السنة.

لم يتغير حجم المعروض الذي تجري مناقشته كثيراً عما كان عليه قبل سنة، بحسب أشخاص مطلعين على جزء من المفاوضات.

أوضح الأشخاص أن هذه الصفقات تجري مناقشتها أيضاً بخصومات تتراوح بين 5% و10% تقريباً على مؤشر الأسعار الفورية.

يأتي هذا بالمقارنة مع الخصومات الأقل التي اُتفق عليها في المرة الأخيرة والعلاوة السعرية في السنة الماضية.

قد تنطبق بعض الخصومات المقترحة فقط على الإمدادات لجزء من السنة المقبلة وربما تتغير.

عقود سنوية لمشتريات الليثيوم

تعتبر آسيا أكبر مشتر لليثيوم بفارق كبير، إذ تشكل العقود السنوية قدراً كبيراً من مشتريات غالبية المستهلكين من كوريا الجنوبية واليابان والصين.

وصلت أسعار الليثيوم حالياً إلى أدنى مستوياتها منذ 2021، وهو تحول صارخ مقارنة بالسنة الماضية عندما ساور قطاع السيارات القلق إزاء نقص المعروض لفترة طويلة.

مع بدء تجاوز الإنتاج الجديد حجم الطلب بشدة، يملك المستهلكون مخزونات كافية للاستفادة منه ولا يتعرضون لضغوط لتوفير الإمدادات، لا سيما وأن بعض صناع السيارات الكهربائية يعيدون التفكير في خططهم للنمو.

ورغم أن بعض المحللين أشاروا إلى أن تراجع الليثيوم يقترب من نهايته، إلا أنه من غير المرجح حدوث تحول كبير.

ومن المنتظر أن ينمو الطلب العالمي على البطاريات بنسبة 38% السنة المقبلة، متراجعاً مقارنة بحوالي 53% السنة الحالية، بحسب شركة“ريستاد إنرجي”.