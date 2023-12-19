مصانع الأجهزة الكهربائية تدرس رفع أسعار منتجاتها بعد زيادة ((الصاج))

تدرس شركات الأجهزة الكهربائية رفع أسعار منتجاتها مطلع يناير 2024 عقب زيادة شركة عز الدخيلة للصلب أسعارها من الصاج المسحوب على الساخن بنحو 7 آلاف جنيه للطن.

وسجل سعر صاج ((عز الدخيلة)) 40 ألف جنيه للطن مع بداية الأسبوع الجارى مقابل 33 ألف جنيه، وتعد مجموعة شركات العز هى المنتج الوحيد للصاج فى السوق المحلى، وتصدر إلى منتجاتها إلى دول أوروبا وأمريكا بحسب تصريحات محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية.

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قال حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، إن المصانع عادة ما ترفع أسعار منتجاتها بذات القدر الذى ترتفع به أسعار المدخلات، موضحًا أن البوتجاز من أكثر الأجهزة التى تدخل فى صناعتها الصاج بنسبة لا تقل عن 40 أو 45% يليه الثلاجة.

أضاف لـ ((البورصة))، أن شركات القطاع وحدها من تحدد نسب الارتفاع المرتقب فى أسعار الأجهزة بعد حساب نسبة الصاج التى تدخل فى صناعة كل جهاز على حدة، ومن المتوقع أن تزيد بنفس النسبة.

أشار إلى أن ارتفاع سعر طن الصاج لـ 7 آلاف جنيه سيظهر مردوده على أسعار الأجهزة الكهربائية بداية من العام المقبل إذ تعتمد الشركات فى الوقت الحالى على الصاج المخزن بالسعر القديم.

وارتفعت صادرات المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، بنسبة 8.5% خلال أول 10 أشهر من العام الجارى ليسجل 3.516 مليار دولار، مقابل 3.241 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2022.

قال محمد المهندس رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إن المصانع تسعى خلال الفترة الحالية لرفع عجلة الإنتاج رغم التحديات التى تواجه الصناع من نقص واردات المواد الخام وصعوبة تدبير العملة الأجنبية للمستوردين.

وقال عماد جمعة المدير المالى لشركة رويال بلاس إنترناشيونال للأجهزة الكهربائية، إن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت بنسبة 50% عن العام الماضى وبالتحديد أسعار الصاج والنحاس والمواسير.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة ستتجه لرفع أسعار منتجاتها بداية من العام المقبل والتى تختلف عن الزيادات الحقيقية إذ تسعى الشركة لامتصاص جزء من الزيادات فى تقليص هامش الربح ومضاعفة الإنتاج لزيادة نسب المبيعات.

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الصاج يدخل فى صناعة الأجهزة الكهربائية بنسبة تصل إلى 80% وزيادة الطن بقيمة 7 آلاف للطن سيغذى السعر النهائى للمنتج.

أضاف لـ ((البورصة))، أن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بأكثر من 20% منذ ديسمبر 2023 ومن الصعب توقع اتجاه الأسعار مع بداية العام المقبل بسبب زيادة الدولار فى السوق الموازى.

أشار إلى أن فتح الاعتمادات المستندية للشركات لشراء مستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع المحتجزة الطريقة الوحيدة لعودة الأسعار إلى طبيعتها خلال العام المقبل، مطالبًا بتصنيع المنتجات المستوردة للهروب من ضغوط الدولار، وبالتحديد الصاج والإستانلس.