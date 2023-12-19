مصانع الأجهزة الكهربائية تدرس رفع أسعار منتجاتها بعد زيادة ((الصاج))

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((مبروك)): 45% زيادات متوقعة بأسعار البوتاجازات العام المقبل
تدرس شركات الأجهزة الكهربائية رفع أسعار منتجاتها مطلع يناير 2024 عقب زيادة شركة عز الدخيلة للصلب أسعارها من الصاج المسحوب على الساخن بنحو 7 آلاف جنيه للطن.
وسجل سعر صاج ((عز الدخيلة)) 40 ألف جنيه للطن مع بداية الأسبوع الجارى مقابل 33 ألف جنيه، وتعد مجموعة شركات العز هى المنتج الوحيد للصاج فى السوق المحلى، وتصدر إلى منتجاتها إلى دول أوروبا وأمريكا بحسب تصريحات محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية.
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قال حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، إن المصانع عادة ما ترفع أسعار منتجاتها بذات القدر الذى ترتفع به أسعار المدخلات، موضحًا أن البوتجاز من أكثر الأجهزة التى تدخل فى صناعتها الصاج بنسبة لا تقل عن 40 أو 45% يليه الثلاجة.
أضاف لـ ((البورصة))، أن شركات القطاع وحدها من تحدد نسب الارتفاع المرتقب فى أسعار الأجهزة بعد حساب نسبة الصاج التى تدخل فى صناعة كل جهاز على حدة، ومن المتوقع أن تزيد بنفس النسبة.
أشار إلى أن ارتفاع سعر طن الصاج لـ 7 آلاف جنيه سيظهر مردوده على أسعار الأجهزة الكهربائية بداية من العام المقبل إذ تعتمد الشركات فى الوقت الحالى على الصاج المخزن بالسعر القديم.
وارتفعت صادرات المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، بنسبة 8.5% خلال أول 10 أشهر من العام الجارى ليسجل 3.516 مليار دولار، مقابل 3.241 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2022.
قال محمد المهندس رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إن المصانع تسعى خلال الفترة الحالية لرفع عجلة الإنتاج رغم التحديات التى تواجه الصناع من نقص واردات المواد الخام وصعوبة تدبير العملة الأجنبية للمستوردين.
وقال عماد جمعة المدير المالى لشركة رويال بلاس إنترناشيونال للأجهزة الكهربائية، إن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت بنسبة 50% عن العام الماضى وبالتحديد أسعار الصاج والنحاس والمواسير.
أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة ستتجه لرفع أسعار منتجاتها بداية من العام المقبل والتى تختلف عن الزيادات الحقيقية إذ تسعى الشركة لامتصاص جزء من الزيادات فى تقليص هامش الربح ومضاعفة الإنتاج لزيادة نسب المبيعات.
قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الصاج يدخل فى صناعة الأجهزة الكهربائية بنسبة تصل إلى 80% وزيادة الطن بقيمة 7 آلاف للطن سيغذى السعر النهائى للمنتج.
أضاف لـ ((البورصة))، أن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بأكثر من 20% منذ ديسمبر 2023 ومن الصعب توقع اتجاه الأسعار مع بداية العام المقبل بسبب زيادة الدولار فى السوق الموازى.
أشار إلى أن فتح الاعتمادات المستندية للشركات لشراء مستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع المحتجزة الطريقة الوحيدة لعودة الأسعار إلى طبيعتها خلال العام المقبل، مطالبًا بتصنيع المنتجات المستوردة للهروب من ضغوط الدولار، وبالتحديد الصاج والإستانلس.
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