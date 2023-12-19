حمى إفلاس الشركات تجتاح الاقتصادات المتقدمة

MENAFN - Al-Borsa News) تتزايد حالات إفلاس الشركات بمعدلات مكونة من رقمين في معظم الاقتصادات المتقدمة، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض ووقف الحكومات للمساعدات المالية البالغ قيمتها تريليونات الدولارات التي قدمتها للشركات المتعثرة خلال فترة تفشي وباء كورونا .

تشير إحصاءات المحاكم إلى أن هذه الزيادة البالغة 30% في معدلات إفلاس الشركات الكبرى خلال 12 شهرًا مقارنة بمعدلات سبتمبر الماضي، كانت مسبوقة بعقد كامل من تراجع أسعار الفائدة.

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في ألمانيا، أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، ارتفعت حالات الإفلاس بنسبة 25% في الفترة من يناير إلى سبتمبر مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. قال المكتب الإحصائي للبلاد يوم الثلاثاء إنه منذ يونيو، لوحظ ارتفاع معدلات النمو من رقمين عند المقارنة مع ذات الشهر من العام السابق.

وذكرت“يوروستات” أن حالات إفلاس الشركات في كافة دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 13% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة حتى سبتمبر لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أعوام.

تعزز هذا الاتجاه بفعل ارتفاع أسعار الفائدة ، بجانب انهيار شركات الزومبي الناجية من أزمة كوفيد نتيجة الدعم الحكومي، حسب ما قاله نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين لدى شركة“كابيتال إيكونوميكس”.

وأشار شيرينج إلى“تكلفة خدمة الديون” و“تراجع الدعم الذي كان موجوداً خلال فترة الوباء” وكذلك“فواتير الطاقة المرتفعة، خصوصا في القطاعات كثيفة استخدام الطاقة.

وقال محللون إن الصناعات التي تعاني أكثر من غيرها من زيادة معدلات الإعسار تشمل النقل والضيافة.

نجت الشركات من الانكماشات المتسارعة التي أحدثها الوباء بفضل خطط الدعم الحكومية الضخمة المقدمة للشركات والأسر التي تجاوزت 10 تريليونات دولار، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2020 والأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، لكن منذ ذلك الحين خُفضت هذه المساعدات إلى حد كبير.

وحذر شيرينج من أنه كان من المقرر استمرار هذا الاتجاه، إذ سيتعين على العديد من الشركات إعادة تمويل الديون بأسعار فائدة أعلى في الأشهر المقبلة، حتى لو كان من المتوقع أن تكون ارتفاعات أسعار الفائدة في البنوك المركزية بلغت ذروتها.

وذكر المحللون أن زيادة حالات الإفلاس ستؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي ونمو الوظائف في الأعوام القليلة المقبلة.

قالت سوزانا ستريتر، كبيرة محللي الاستثمار لدى شركة إدارة الأصول“هارجريفيز لانسدون”، إنه رغم أن الارتفاع يرجع جزئيًا إلى انهيار شركات الزومبي، لكن يتزايد القلق تجاه دفع التشديد السريع في السياسة النقدية أيضًا مزيداً من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة نحو الحافة، وهذا أمر قد تكون له عواقب طويلة المدى على النمو”.

قال ديفيد هاميلتون، رئيس الأبحاث والتحليلات لدى وكالة“موديز أناليتيكس”، إن“الإئتمان سيكون إما أغلى ماديًا مما كان عليه أو ببساطة يصعب الحصول عليه”.

واستشهدت وكالة التصنيف الائتماني“موديز” بالتخلف الأخير لشركة“رايت أيد” عن السداد، إذ كانت الشركة تدير أكثر من 2300 صيدلية في 17 ولاية أمريكية، وتبادلات الديون المتعثرة لشركة السلع الاستهلاكية البلجيكية“إيديال ستاندرز إنترناشيونال” وشركات خدمات الأعمال البريطانية“هايا هولدكو 2”.

توقعت شركة الخدمات المالية الألمانية“أليانز” أن تصل معدلات نمو الإعسار العالمية إلى 10% العام المقبل، بعد زيادة بنسبة 6% في عام 2023.

قال ماكسيم ليميرل، المحلل الرئيسي لأبحاث الإفلاس في“أليانز ريسيرش”:“نلاحظ ارتفاع حالات إفلاس الشركات في جميع دول العالم تقريبًا”.

وفقاً لمكاتب الإحصاء الوطنية في كل من فرنسا وهولندا واليابان، فقد ارتفعت حالات الإفلاس بأكثر من 30% على أساس سنوي في أكتوبر.

أشارت مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس، التي تضم معظم الدول الغنية، إلى أن معدلات إفلاس الشركات في بعض البلدان، بما فيها دول الشمال الدنمارك والسويد وفنلندا، تجاوزت المستويات خلال الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009.

وصلت حالات الإفلاس في إنجلترا وويلز في الفترة بين شهري يناير إلى سبتمبر، أيضًا لأعلى مستوى لها منذ عام 2009، وفقًا لهيئة الإفلاس.

وحذرت“أليانز” من أن قطاعات الضيافة والنقل والتجزئة كثيفة العمالة كانت الأكثر تضررًا حتى الآن، متوقعة تعرض الصناعات الأكثر حساسية لارتفاع أسعار الفائدة، ومنها العقارات والبناء، لضغوط أيضًا.

مع ذلك، قال محللون إن دعم الطاقة والإجراءات الأخرى ستساعد في نجاة العديد من الشركات، ما يعني أنه من غير المرجح أن تكون ذروة حالات الإفلاس مرتفعة كما كانت في فترات الركود السابقة للشركات.

سجلت العديد من الشركات أكوام جديدة من الاحتياطيات النقدية، كما حصلت على صفقات تمويل رخيصة عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة.

من المتوقع أن يستمر الاقتصاد العالمي في النمو و الانخفاض التاريخي لمعدلات البطالة في معظم الاقتصادات الكبيرة.

وأضاف المحللون أن أرقام الإفلاس لا تزال متواضعة بالمعايير التاريخية في الاقتصادات الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.