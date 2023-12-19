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3 مطورين صناعيين يتنافسون على تطوير137 فدانًا بـ((الإسماعلية))

12/19/2023 2:53:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يتنافس 3 مطورين صناعيين على تطوير 137 فدانًا كمنطقة حرة عامة فى الإسماعيلية، فى محاولة لتوفير أراضٍ مرفقة أمام المستثمرين الجدد.

قالت مسؤول حكومى لـ”البورصة”، إن محافظة الإسماعلية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث عن مطورين صناعيين محلين وأجانب لترفيق المنطقة الحرة الجديدة، وأبدت 3 شركات حتى الآن الرغبة فى المنافسة.

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أوضح أن الهيئة فتحت باب تلقى العروض وفى انتظار تقدم المزيد من الشركات خلال الفترة المقبلة لاختيار أفضل العروض من حيث السرعة فى التنفيذ والأسعار.

لفت إلى أن الحكومة كانت المطور العام لجميع المناطق الاستثمارية.. لكن التوجه الحالى هو فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة فى عملية التطوير لرفع عبء الإنفاق عن كاهل الدولة.

قال سامح عطية العضو المنتدب لشركة الشرقيون للمشروعات الصناعية، إن الشركة تدرس حاليًا أوضاع المنطقة استعدادًا للمشاركة فى عملية التطوير، وستتقدم بالعرض إلى الهيئة العامة للاستثمار.

أضاف لـ“البورصة”أن المطور الصناعى أفضل من الدولة فى التطوير وأثبتت جميع التجارب قدرة المطور على تصميم منطقة تتماشى مع التطورات العالمية وتأسيس بنية تحتية قوية بالإضافة إلى انخفاض سعر المتر المباع من خلال المطور بقيم كبيرة مقارنة بالأراضى التى تطرحها الدولة.

وتمتلك“الشرقيون” مدينة صناعية متكاملة بالعين السخنة على مساحة إجمالية تبلغ 10 ملايين متر مربع، بإجمالى تكلفة استثمارية تتجاوز 13 مليار جنيه.

و تتجه الحكومة للتوسع في إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بنظام المطور الصناعى، وتبحث هيئة الاستثمار حاليا عدد من العروض المقدمة من شركات عالمية متخصصة فى تطوير المناطق القريبة من الموانئ المصرية، لجاذبيتها العالية بفضل موقعها المتميز من قناة السويس، بحسب حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.

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