3 مطورين صناعيين يتنافسون على تطوير137 فدانًا بـ((الإسماعلية))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يتنافس 3 مطورين صناعيين على تطوير 137 فدانًا كمنطقة حرة عامة فى الإسماعيلية، فى محاولة لتوفير أراضٍ مرفقة أمام المستثمرين الجدد.
قالت مسؤول حكومى لـ”البورصة”، إن محافظة الإسماعلية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث عن مطورين صناعيين محلين وأجانب لترفيق المنطقة الحرة الجديدة، وأبدت 3 شركات حتى الآن الرغبة فى المنافسة.
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أوضح أن الهيئة فتحت باب تلقى العروض وفى انتظار تقدم المزيد من الشركات خلال الفترة المقبلة لاختيار أفضل العروض من حيث السرعة فى التنفيذ والأسعار.
لفت إلى أن الحكومة كانت المطور العام لجميع المناطق الاستثمارية.. لكن التوجه الحالى هو فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة فى عملية التطوير لرفع عبء الإنفاق عن كاهل الدولة.
قال سامح عطية العضو المنتدب لشركة الشرقيون للمشروعات الصناعية، إن الشركة تدرس حاليًا أوضاع المنطقة استعدادًا للمشاركة فى عملية التطوير، وستتقدم بالعرض إلى الهيئة العامة للاستثمار.
أضاف لـ“البورصة”أن المطور الصناعى أفضل من الدولة فى التطوير وأثبتت جميع التجارب قدرة المطور على تصميم منطقة تتماشى مع التطورات العالمية وتأسيس بنية تحتية قوية بالإضافة إلى انخفاض سعر المتر المباع من خلال المطور بقيم كبيرة مقارنة بالأراضى التى تطرحها الدولة.
وتمتلك“الشرقيون” مدينة صناعية متكاملة بالعين السخنة على مساحة إجمالية تبلغ 10 ملايين متر مربع، بإجمالى تكلفة استثمارية تتجاوز 13 مليار جنيه.
و تتجه الحكومة للتوسع في إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بنظام المطور الصناعى، وتبحث هيئة الاستثمار حاليا عدد من العروض المقدمة من شركات عالمية متخصصة فى تطوير المناطق القريبة من الموانئ المصرية، لجاذبيتها العالية بفضل موقعها المتميز من قناة السويس، بحسب حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
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