212.5 مليار جنيه أرباح البنوك المصرية خلال أول 9 أشهر من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت أرباح البنوك نحو 212.5 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023، بعدما حققت صافى الدخل من العائد نحو 411.9 مليار جنيه، وفى المقابل، بلغ إجمالى مصروفات 273.5 مليار بنهاية الربع الثالث من 2023.
واستحوذت البنوك العشرة الكبار على 75% من أرباح البنوك لتسجل 159.4 مليار جنيه، بدعم من تحقيق صافي دخل من العائد قدره 411.905 مليار جنيه، وصافي إيرادات من النشاط 486.126 مليار جنيه، فيما بلغت المصروفات 273.5 مليار جنيه.
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وارتفعت إجمالى أصول البنوك 29.3% خلال أول 9 أشهر من 2023، مُسجلة نحو 14.7 تريليون جنيه فى سبتمبر الماضى، مقارنة بـ 11.3 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى.
ونمت استثمارات البنوك فى أذون الخزانة 13.3% مُسجلة نحو 5.01 تريليون جنيه فى سبتمبر، مقارنة بـ 4.4 تريليون جنيه فى ديسمبر 2022.
وارتفعت قروض العملاء 24.5% بنهاية ديسمبر الماضى مُسجلة نحو 5.09 تريليون جنيه، مقارنة بـ 4.09 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
وفى المقابل، نمت ودائع العملاء 14.04% بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023، إذ وصلت 9.7 تريليون جنيه مقارنة بـ 8.5 تريليون جنيه بنهاية العام الماضى.
وزادت المخصصات 26.7%، لتسجل 324.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة بـ 256.09 مليار جنيه بنهاية 2022.
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