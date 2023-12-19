212.5 مليار جنيه أرباح البنوك المصرية خلال أول 9 أشهر من 2023

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت أرباح البنوك نحو 212.5 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023، بعدما حققت صافى الدخل من العائد نحو 411.9 مليار جنيه، وفى المقابل، بلغ إجمالى مصروفات 273.5 مليار بنهاية الربع الثالث من 2023.

واستحوذت البنوك العشرة الكبار على 75% من أرباح البنوك لتسجل 159.4 مليار جنيه، بدعم من تحقيق صافي دخل من العائد قدره 411.905 مليار جنيه، وصافي إيرادات من النشاط 486.126 مليار جنيه، فيما بلغت المصروفات 273.5 مليار جنيه.

موضوعات“التجاري الدولي” يحصل على شهادة الأيزو في مجال نظام إدارة خدمات التعلم اتفاق مع“البنك الزراعى” لتمويل مشروع“ورشتى” لدعم ورش المشغولات الذهبية تباين فى توقعات المحللين لـ”أسعار الفائدة” فى اجتماع البنك المركزى المقبل





وارتفعت إجمالى أصول البنوك 29.3% خلال أول 9 أشهر من 2023، مُسجلة نحو 14.7 تريليون جنيه فى سبتمبر الماضى، مقارنة بـ 11.3 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى.

ونمت استثمارات البنوك فى أذون الخزانة 13.3% مُسجلة نحو 5.01 تريليون جنيه فى سبتمبر، مقارنة بـ 4.4 تريليون جنيه فى ديسمبر 2022.

وارتفعت قروض العملاء 24.5% بنهاية ديسمبر الماضى مُسجلة نحو 5.09 تريليون جنيه، مقارنة بـ 4.09 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.

وفى المقابل، نمت ودائع العملاء 14.04% بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023، إذ وصلت 9.7 تريليون جنيه مقارنة بـ 8.5 تريليون جنيه بنهاية العام الماضى.

وزادت المخصصات 26.7%، لتسجل 324.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة بـ 256.09 مليار جنيه بنهاية 2022.