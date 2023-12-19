بنك إنجلترا: تضخم الأجور قد يؤدي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة

MENAFN - Al-Borsa News) أشار نائب محافظ بنك إنجلترا إلى الحاجة لمزيد من الوضوح بشأن كيفية أداء سوق العمل في المملكة المتحدة قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.

وأوضح“بن برودبنت” أن ثبات الأجور عند مستويات مرتفعة قد يجبر البنك المركزي على الحفاظ على تشديد السياسة النقدية، للتخلص من التضخم المحلي من خلال الضغط على معدل نمو الاقتصاد، بحسب“بلومبرج”.

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وقال“برودبنت” في كلمة ألقاها في كلية لندن للأعمال الإثنين، إن عدم اليقين بشأن دقة بيانات الوظائف والأجور الرسمية، يعني أن لجنة السياسة النقدية ربما ترغب في رؤية المزيد من الأدلة، عبر عدة مؤشرات، قبل أن تتوصل إلى أن الأمور تسير في اتجاه هبوطي واضح.

وتتوقع الأسواق أربعة تخفيضات بمقدار ربع نقطة بين شهري مايو وديسمبر 2024، حيث تتراجع أسعار الفائدة من 5.25% إلى 4.25%، بينما عارض مسؤولو بنك إنجلترا، بما في ذلك المحافظ“أندرو بيلي”، مثل هذا الانخفاض الحاد.

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