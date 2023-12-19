بنك إنجلترا: تضخم الأجور قد يؤدي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أشار نائب محافظ بنك إنجلترا إلى الحاجة لمزيد من الوضوح بشأن كيفية أداء سوق العمل في المملكة المتحدة قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
وأوضح“بن برودبنت” أن ثبات الأجور عند مستويات مرتفعة قد يجبر البنك المركزي على الحفاظ على تشديد السياسة النقدية، للتخلص من التضخم المحلي من خلال الضغط على معدل نمو الاقتصاد، بحسب“بلومبرج”.
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وقال“برودبنت” في كلمة ألقاها في كلية لندن للأعمال الإثنين، إن عدم اليقين بشأن دقة بيانات الوظائف والأجور الرسمية، يعني أن لجنة السياسة النقدية ربما ترغب في رؤية المزيد من الأدلة، عبر عدة مؤشرات، قبل أن تتوصل إلى أن الأمور تسير في اتجاه هبوطي واضح.
وتتوقع الأسواق أربعة تخفيضات بمقدار ربع نقطة بين شهري مايو وديسمبر 2024، حيث تتراجع أسعار الفائدة من 5.25% إلى 4.25%، بينما عارض مسؤولو بنك إنجلترا، بما في ذلك المحافظ“أندرو بيلي”، مثل هذا الانخفاض الحاد.
المصدر:
MENAFN19122023000202011048ID1107623480
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