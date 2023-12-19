أسعار النفط تزدلد وسط مخاوف متصاعدة من اضطرابات في إمدادات النفط في البحر الأحمر

(MENAFN
) في تطور ملحوظ، شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا بنسبة تجاوزت 2 بالمئة يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر، نتيجة للمخاوف المتزايدة حول احتمال حدوث اضطرابات في سلسلة إمدادات النفط عقب هجمات من جماعة الحوثي على سفن في البحر الأحمر. حيث دفعت هذه الهجمات العديد من شركات النقل البحري، خاصة تلك المعنية بنقل النفط، إلى تعليق عملياتها في البحر الأحمر، مما أدى إلى تصاعد التوترات في أسواق الطاقة.
كما شهد مضيق باب المندب، المسار الحيوي للشحن البحري العالمي، خاصة لنقل النفط الخام والوقود، اضطرابات في الأنشطة البحرية. ويعد هذا الممر ممرًا حيويًا لنقل البضائع من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط، سواء عبر قناة السويس أو خط الأنابيب سوميد القريب, ويلعب دورًا حاسمًا في نقل البضائع المتجهة شرقًا إلى آسيا، بما في ذلك النفط الروسي.
كذلك ردت الشركات النفطية الكبيرة، مثل شركة بريتيش بتروليوم بسرعة على المخاطر الأمنية المترتبة على هجمات الحوثي. وأعلنت تعليق جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر بشكل مؤقت، مؤكدة تحفظها على تحقيق أمان وسلامة موظفيها والعاملين المرتبطين بها. وقامت شركة إيكوينور، شركة نرويجية للنفط والغاز، أيضًا بتعديل طرقها البحرية استجابةً لتصاعد التوترات. قامت الشركة بإعادة توجيه بعض سفنها التي كانت في طريقها إلى البحر الأحمر، اختارت طرقًا بديلة لتقليل المخاطر المحتملة.
في حين امتدت تأثيرات ذلك إلى صناعة النقل البحري، حيث اختارت شركة الناقلات النفطية النرويجية "فرونت لاين قروب" تجنب البحر الأحمر وخليج عدن في المستقبل القريب. ويعكس قرارهم تدبيرًا استباقيًا لتجنب أي عواقب محتملة ناتجة عن الوضع الحساس في المنطقة.
وفي سياق يزيد من التوترات، أعلنت شركة الناقلات البلجيكية "يوروناف" قرارها بتجنب منطقة البحر الأحمر حتى إشعار آخر، مما أسهم في تشديد الحذر بين المشاركين في الصناعة. ومع استمرار التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، يتابع أسواق النفط عن كثب التطورات، حيث تزيد هذه الاضطرابات من عدم اليقين بشأن سلسلة الإمداد العالمية للنفط.
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