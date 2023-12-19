الحكومة الألمانية تنهي فجأة برنامج يهدف لدعم السيارات الكهربائية بسبب أزمة الميزانية

(MENAFN
) في خطوة أثارت انتقادات واسعة، قامت الحكومة الألمانية بإنهاء برنامج بشكل غير متوقع, كان يهدف إلى دعم قطاع السيارات الكهربائية، موجِّهة ضربة كبيرة لصناعة تواجه بالفعل تحديات عديدة. ويُرجّح أن قرار إيقاف البرنامج يعود إلى الأزمة الميزانية الأخيرة التي تواجهها الحكومة، مما أدى إلى إيقاف فجئي لتدابير الدعم لشراء السيارات الكهربائية.
كما أعلنت وزارة الاقتصاد يوم السبت الموافق 16 ديسمبر, أن البرنامج الذي كان يقدم حوافز مالية كبيرة للزبائن الذين يشترون سيارات كهربائية، سينتهي يوم الأحد. وتهدف هذه المبادرة التي قدمت آلاف اليورو لكل مشترٍ، إلى تشجيع اعتماد السيارات الكهربائية وتحفيز نمو سوق السيارات الكهربائية.
كذلك أقرَّ المتحدث باسم الوزارة بالطابع الآسف للوضع، معبرًا عن أسفه للمستهلكين الذين كانوا يتوقعون الاستفادة من الدعم. ومع ذلك، تم تصوير قرار إنهاء البرنامج كضرورة ناتجة عن نفاد الأموال المتاحة. وأدى انتهاء فجائي لبرنامج الدعم إلى وضع المشترين المحتملين في حالة صعبة، مما يثير مخاوف بشأن الآثار المحتملة على قطاع السيارات الكهربائية.
في حين حذر فرديناند دودنهوفر، محلل في مركز البحوث السيارية، من أن قرار الحكومة قد يكون له عواقب خطيرة على تنافسية شركات السيارات. وقد يشكل سحب الدعم المالي الغير متوقع تحديات للصناعة، مؤثرًا على قدرتها على الابتكار والاستثمار في تكنولوجيا السيارات الكهربائية.
وأطلقت جريدة "هاندلزبلات" تحذيرًا، مشددة على أن إلغاء البرنامج يشكل تهديدًا لخطط ألمانيا الطموحة لتعزيز أسطولها المحلي بـ 15 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030. ويثير هذا القرار تساؤلات حول التزام الحكومة بتحقيق أهدافها في مجال السيارات الكهربائية والآثار المحتملة على صناعة السيارات بشكل أوسع. كما يُظهر قرار إيقاف الدعم للسيارات الكهربائية حساسية التوازن الذي يجب على الحكومات تحقيقه بين المسؤولية المالية والحفاظ على المبادرات الحيوية للانتقال إلى وسائل النقل المستدامة.
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