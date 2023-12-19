الصين تستعد لبدء التجارب البحرية لسفينتها البحثية الأولى

(MENAFN
) في تطور هام، تستعد الصين لإجراء التجارب والاختبارات البحرية لسفينتها البحثية الأولى المصممة للحفر في عمق يتجاوز عشرة آلاف متر, ويشكل هذا خطوة كبيرة في زيادة قدرة البلاد على استكشاف موارد النفط والغاز في البحار العميقة. وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية الصينية يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر, أن هذه السفينة تمثل أول محاولة للصين في استكشاف البحار العميقة، مجهزة بالقدرة على البحث والحفر واستكشاف المياه العميقة للغاية.
كما تحمل السفينة اسم "مينجشيانج"، الذي يترجم إلى "حلم" باللغة الصينية، وتتميز بمواصفات رائعة تمكنها من التنقل على مسافة 15،000 ميلاً بحريًا أو نحو 28،000 كيلومتر. وبشكل لافت، يمكن للسفينة العمل بشكل مستمر لمدة 120 يومًا دون العودة إلى الميناء، وهو ميزة تعزز كفاءتها في المهام العميقة والمطولة. ويذكر أن قدرة الحفر لدى السفينة تصل إلى عمق مذهل يبلغ 11 ألف متر تحت سطح البحر.
كذلك شددت وسائل الإعلام الرسمية على أن "مينجشيانج" لديها القدرة على التنقل في أي بحر في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى قدرتها على التكيف مع بيئات بحرية متنوعة. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول موقع التجارب البحرية في التقارير.
في حين تأتي هذه التجارب الهامة في ظل تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد. في عطلة نهاية الأسبوع، وأعلن الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس جونيور بدء مشاريع جديدة لاستكشاف الطاقة في هذا الممر المائي المتنازع عليه، مما يضيف طبقة من التعقيد إلى الديناميات الجيوسياسية في المنطقة. مع تقدم الصين في قدراتها في استكشاف البحار العميقة، من المرجح أن تكون الآثار الاستراتيجية لهذه التطورات تحت المراقبة الوثيقة في سياق التطورات الجيوسياسية والمتعلقة بالموارد.
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