الوزير السابق ناصر جوده من الميثاق الوطني يؤكد على الوحدة الوطني

MENAFN - Khaberni) خبرني -قال وزير الخارجية السابق العين ناصر جوده إن قدر الأردن أن يعيش في منطقة لا تخلو من الأزمات تاريخيا، حيث عاش الأردن حروب وصراعات وأزمات سياسية وأمنية واقتصادية، ومع ذلك خرجنا منها بسلام بفضل الله تعالى، ومن ثم قيادته الهاشمية، ولُحمة أبناء شعبه الملتف حول قيادته وجيشه وأجهزته الأمنية، مؤكدا على أهمية تماسك جبهتنا الداخليةووحدتنا الوطنية وعزيمة وصلابتنا في الأردن في مواجهة الشدائد.

جاء ذلك لدى استضافته خلال الجلسة الحوارية التي نظمها حزب الميثاق الوطني بعنوان "الحرب في غزة والتداعيات أردنيا وإقليميا" مساء أمس الاثنين، والتي أدارها مساعد أمين عام الحزب لشؤون الشباب الدكتور جمال الرقاد، بحضور رئيس المجلس المركزي للحزب الدكتور يعقوب ناصر الدين وأمين عام الحزب الدكتور محمد المومني، وحضور عددا من أعضاء المجلس المركزي والهيئة العامة والمؤازرين للحزب.

وأشار جوده إلى أن القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن قضية مركزية، وموقفنا ثابت منها، ويؤكد عليه دائما وباستمرار جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يمثل صوت الحكمة، والعقلانية، والحق، ومن هنا ثبت للجميع ضرورة العودة إلى التركيز على حل سياسي يضمن اقامة الدولة الفلسطينية بإطار زمني محدد .

كما أشار إلى أن حل الدولتين هو طرح ثابت بالنسبة للأردن، لينعم الشعب الفلسطيني بالأمان، بعد إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني ، بحيث تكون الدولة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا وذات سيادة كاملة على أراضيها ولكل من هذه المصطلحات معنى، وهذا كله يشكل مصلحة أردنية عليا، مؤكدا أن الأردن واثق من نفسه، ويلتف حول قيادته

وجيشه وأجهزته الامنية، ودائما قوي متماسك، مؤكداً ان قوة الأردن

هي اكبر دعم

للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني

الصامد على ارضه وخاصة في هذه الاوقات العصيبة التي يمر بها.

كما تحدث عن وجود محاولات للتهجير القسري في غزة نحو مصر وحديث عن محاولات للتهجير أهل الضفة الغربية نحو الأردن، موضحا بأن مواقفنا الأردنية معروفة للجميع، برفض هذا الأمر والتصدي له بكل ما نملك من عزم وقوة وتأثير سياسي في العالم. الا أن ما نشهده اليوم من حرب غير مسبوقة على أهلنا في قطاع غزة من حيث القصف والتدمير، وقتل النساء والأطفال والمدنيين علما بأن مجمل القتلى من المدنيين، 70بالمئة منهم من النساء والاطفال، وهذا قد يكون غير مسبوق في الحروب. ما استدعى الأمين العام للامم المتحدة لاستخدام المادة 99من ميثاق الامم المتحدة لخطورة الأوضاع الانسانية في غزة.

تحدث جوده عن أن السيناريو الأسوء هو إيقاف الحرب، والعودة لما قبل السابع من اكتوبر بحيث ننتظر الانفجار القادم ، والاسوء من ذلك هو عدم وقف الحرب واستمرار تدمير غزة وقتل أهلها وتشريدهم لكن المطلوب فوراً هو إيقاف الحرب والعمل على وضع أفق سياسي بإطار زمني محدد للوصول لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والامن والسلام للمنطقة بأسرها .

وأشار إلى أن الحرب جزء منها سرديات، والنزاع لم يبدأ منذ السابع من أكتوبر كما روج البعض، وانما قبل ذلك بعقود حيث لا يجوز لنا النظر لهذا التاريخ على أنه بداية الصراع وإنما هو محطة من محطات صراع تاريخية، مشيرا إلى أن هناك تغير حدث في المواقف العالمية تجاه ما يحدث في فلسطين المحتلة.

مشيرا أيضا إلى الدور الكبير الذع لعبه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في التأثير الإيجابي على مواقف الدول وخاصة اتصالات ولقاءات وزيارات جلالته مع قادة العالم. كما تحدث عن أن تحرك الشعوب في دول العالم شكل ضغط على صناع القرار في بلدانهم تجاه ما يحدث في غزة، ودفع البعض منها إلى تعديل وتغيير مواقفها المنحازة لصالح إسرائيل.

















وأكد أن قوة الأردن في تماسك جبهته الداخلية، وتلاحم وتماسك

وشعبه وجيشه وأجهزته الأمنية خلف قيادته ، وهذه القوة والتماسك هي قوة لفلسطين.

















وتحدث عن أننا شاهدنا تغييرا نوعيا في موقف الإدارة الامريكية وخاصة في موضوع محاولات التهجير وضرورة العودة لافق سياسي ومنع المستوطنين من استهداف المدنيين الفلسطينيين،

موكدا على أهمية دور صانع القرار الأمريكي خاصة ان الولايات المتحدة هي القوة الأكبر ضغطا على إسرائيل ،ويتوجب إدارك أن السيناريوهات السابقة التي كانت تُطرح لا يمكن العودة لها، وإنما علينا ان نذهب إلى أفق سياسي مرتبط بمدد زمنية، ودون تحديد أفق سياسي واطار زمني، فاننا لن نحقق شيء، وسنعود لما قبل السابع من إكتوبر.





















وأكد العين جودة أن كل ما يوعد به ساسة إسرائيل الإسرائيليين من تحقيق للأمن لن يتحقق إلا من خلال السلام العادل والشامل فلا اقامة حواجز وبناء الجدران العازلة ولا الاستيطان ولا التشريد ولا القتل والدمار سيجلب الامن لهم .

















في العودة للموقف الأردني أكد جودة أن الأردن يعمل من منطلق واحد، وهو مصلحته العليا ومصلحة شعبه، وأمنه واستقراره، ومن هنا نؤكد على أن إقامة دولة فلسطينة مستقلة ذات سيادة متواصلة جغرافيا مصلحة عليا للأردن، وليس لنا مصلحة في توسع الصراع بالمنطقة، كما أن وحدة الشعب الفلسطيني مصلحة للدول العربية، ولا يوجد فصل بين الضفة الغربية، وقطاع غزة، وهو أمر غير مقبول.

















وشدد جودة التأكيد على أن القضايا المتعلقة بالحل النهائي للصراع يستوجب وجود الأردن لذلك هو حاضر على طاولة المفاوضات، ولا يمكن أن يكون هناك مفاوضات وحلول دون وجود الأردن في ظل قضايا رئيسة معني فيها متعلقة بالقدس الشريف والمقدسات ورسم الحدود، وحق العودة واللاجئين، وغيرها من القضايا المرتبطة بالاردن، ومصلحته، ولكنه في ذات الوقت لا يفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني أو يفرض من يحكمه، وإنما الأردن هو السند له.