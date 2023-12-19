د. سارة ناصر الدين/كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية تمثل الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - حصلت عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية الدكتورة سارة منذر ناصر الدين على منحة لبرنامج الزمالة البريطانية قادة الإبداع والابتكار (Leaders in Innovation Fellowship ) والمقدمة من الأكاديمية الملكية للهندسة في بريطانيا بالتعاون مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وصندوق دعم البحث العلمي والابتكار في المملكة الأردنية الهاشمية.



وقد تم اختيار الدكتورة ناصر الدين من قبل الأكاديمية وذلك في إطار تنافس شديد مع عدد كبير من المتقدمين من جميع أنحاء العالم بعد تجاوز أربع مراحل من التحكيم لتتفوق ناصر الدين المخترعة وتكون ضمن صفوف ثمانية مخترعين أردنيين وخمسة وستين مخترعاً عالمياً، حيث تشمل الزمالة برنامجاً تدريبياً يهدف إلى تطوير المهارات الإبداعية لدى المخترعين لتطوير اختراعاتهم والوصول بها إلى مراحل متقدمة في عمليات التصنيع والتسويق.



هذا وقد تم إعلان أسماء الفائزين بالزمالة ضمن نشاط نظمه المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وبحضور رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان، والذي بدوره قدم التهنئة للدكتورة ناصر الدين، معربًا عن فخره واعتزازه بإنجازات كلية الصيدلة وكفاءاتها المتميزة متمنياً للدكتورة نجاحًا وتوفيقًا في مجال اختراعها.

يشار إلى أن الدكتورة سارة ناصر الدين حاصلة على شهادة الدكتوراه من جامعة King's College London

في تخصص نظم إيصال الدواء التطبيقية وانضمت إلى أسرة كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية بداية العام الدراسي 2023/2024، وقد تم ترشيحها بدعم من عمادة كلية الصيدلة ومركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في جامعة عمان العربية وذلك بعد تقديمها لبراءة اختراع في مجال علاج الأمراض الفطرية الجلدية بهدف معالجة تحدي عدم تكافؤ فرص علاج هذه الأمراض بين الجنسين.

