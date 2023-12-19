د. سارة ناصر الدين/كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية تمثل الأردن

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- Khaberni) خبرني - حصلت عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية الدكتورة سارة منذر ناصر الدين على منحة لبرنامج الزمالة البريطانية قادة الإبداع والابتكار (Leaders in Innovation Fellowship ) والمقدمة من الأكاديمية الملكية للهندسة في بريطانيا بالتعاون مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وصندوق دعم البحث العلمي والابتكار في المملكة الأردنية الهاشمية.
وقد تم اختيار الدكتورة ناصر الدين من قبل الأكاديمية وذلك في إطار تنافس شديد مع عدد كبير من المتقدمين من جميع أنحاء العالم بعد تجاوز أربع مراحل من التحكيم لتتفوق ناصر الدين المخترعة وتكون ضمن صفوف ثمانية مخترعين أردنيين وخمسة وستين مخترعاً عالمياً، حيث تشمل الزمالة برنامجاً تدريبياً يهدف إلى تطوير المهارات الإبداعية لدى المخترعين لتطوير اختراعاتهم والوصول بها إلى مراحل متقدمة في عمليات التصنيع والتسويق.
هذا وقد تم إعلان أسماء الفائزين بالزمالة ضمن نشاط نظمه المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وبحضور رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان، والذي بدوره قدم التهنئة للدكتورة ناصر الدين، معربًا عن فخره واعتزازه بإنجازات كلية الصيدلة وكفاءاتها المتميزة متمنياً للدكتورة نجاحًا وتوفيقًا في مجال اختراعها.
يشار إلى أن الدكتورة سارة ناصر الدين حاصلة على شهادة الدكتوراه من جامعة King's College London
في تخصص نظم إيصال الدواء التطبيقية وانضمت إلى أسرة كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية بداية العام الدراسي 2023/2024، وقد تم ترشيحها بدعم من عمادة كلية الصيدلة ومركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في جامعة عمان العربية وذلك بعد تقديمها لبراءة اختراع في مجال علاج الأمراض الفطرية الجلدية بهدف معالجة تحدي عدم تكافؤ فرص علاج هذه الأمراض بين الجنسين.
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