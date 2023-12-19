دير شبيغل: السنوار كاريزما مفعمة بالذكاء

MENAFN - Khaberni) خبرني - نشرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية تقريرا مطولا أعده 7 من الكُتاب يتحدثون فيه عن المآلات المحتملة للحرب المستعرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وأفردت المجلة حيزا كبيرا من التقرير تطرقت فيه للسيرة الذاتية لرئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، الذي تعتبره العقل المدبر لهجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على إسرائيل.

بيد أن كُتاب التقرير انتهوا إلى أن الهجوم وما تبعه من تطورات، أعاد القضية الفلسطينية إلى مركز اهتمام العالم، وكان "نقطة تحول" في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إذ "لم يعد الوضع كما كان عليه في السابق"، كما اضطر إسرائيل إلى التخلي عن الوهم بقدرتها على "إدارة" الصراع مع الفلسطينيين.

من نتائج الهجوم

ومن نتائج هجوم حماس وما تلاه من حرب إسرائيل على غزة، أن "عُلقت" محادثات التطبيع بين إسرائيل والسعودية، وباتت كل من روسيا والصين تريان في الوضع الراهن "فرصة" لفرض نفوذهما في المنطقة، في حين يكافح الاتحاد الأوروبي لتحديد دوره المستقبلي في هذا النزاع، وتواجه الحكومة الأميركية تحديات بسبب موقفها المؤيد لإسرائيل وتشعر بالعزلة، وفق تقرير دير شبيغل.

ونقلت المجلة الألمانية عن الخبيرة الإسرائيلية في مجال استطلاعات الرأي، داليا شايندلين، أن حركة حماس أصبحت الآن بالنسبة للعديد من الفلسطينيين "الرقم واحد" في القتال ضد إسرائيل، في وقت أضحت حركة فتح "العلمانية" -التي تسيطر على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية– بلا أهمية.

ويقول التقرير إن ذلك كان أحد أهداف حماس، بالإضافة إلى هدف آخر هو احتجاز أكبر عدد من الأسرى للضغط من أجل إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

زعزعة شعور الإسرائيليين بالأمان

وهناك هدف ثالث ربما كان يراود خيال السنوار -بحسب المجلة- وهو زعزعة شعور الإسرائيليين بالأمان، وثقتهم بالدولة والجيش، وإصابتهم في نقطة ضعفهم: الخوف العميق من إبادة شعبهم المُضطهد منذ آلاف السنين.

وتساءل معدو التقرير: كيف وصلت الأمور إلى الحد الذي أصبحت فيه حماس قادرة على شن هذا الهجوم العنيف؟ ولماذا تخاطر حماس بحكمها على قطاع غزة، بل بالأحرى بوجودها؟ وهل تستطيع إسرائيل أن تُدمّرها بهذه الحرب؟ أم أن حماس قد تخرج في نهاية المطاف وهي أقوى على المدى البعيد؟

تساؤلات تنصح دير شبيغل كل من يبحث عن إجابات عنها ألا يتجاهل يحيى السنوار.





فما حماس ومن يحيى السنوار؟

يقول التقرير إن قصة حماس بدأت في ديسمبر/كانون الأول 1987 كفرع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأسسها الشيخ أحمد ياسين، وكان يحيى السنوار في منتصف العشرينيات من العمر، وكان أكثر تلاميذه "اجتهادا".

ولم يكن ياسين ورفاقه قبل ذلك يشاركون في المقاومة المسلحة التي كان يهيمن عليها "القوميون العلمانيون"، بل كان هدفهم هو "أسلمة" المجتمع.

وقد حصل ياسين في سبعينيات القرن الماضي على ترخيص من الإدارة العسكرية الإسرائيلية لإنشاء جمعية إسلامية، وكان أتباعه يديرون مدارس وعيادات ومراكز دينية؛ حيث كانت إسرائيل آنذاك تخشى القوميين المسلحين، ورأت في المسلمين المتدينين "ثقلا موازنا" لهم، ودعمتهم.

ولما كان ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، وهو في منفاه بـتونس، يفكر في التفاوض مع إسرائيل وحل الدولتين، سلكت حماس طريقا مختلفا -وفقا لكُتاب التقرير- حيث رأت أن اللحظة مناسبة للكفاح المسلح.

إقامة دولة فلسطينية

وعلى العكس من تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، ظلت حماس تسعى إلى إقامة دولة فلسطينية، وليس إلى "الجهاد العالمي" أو إقامة دولة الخلافة.





وبعد أن بدأت حماس بمهاجمة الإسرائيليين عام 1989، قرر مايكل كوبي -الذي كان يقود التحقيقات لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" في قطاع غزة في أواخر الثمانينيات- اتخاذ خطوة جذرية في التاسع من مايو/أيار من ذلك العام، فأمر باعتقال جميع أعضاء حماس، بمن فيهم ياسين ويحيى السنوار.

وذكر التقرير أن كوبي قابل السنوار شخصيا حينما كان الأخير يبلغ من العمر (27 عاما). يقول كوبي إن السنوار "لم يتفوه بأي كلمة في البداية"، موضحا أنه كان معاون ياسين الأهم، ومؤسس "مجد" وقائدها، جهاز المخابرات الداخلي لحماس، وبضغط من ياسين فقط تحدث السنوار معه.

وأضاف كوبي "كان من الواضح بالنسبة لي منذ ذلك الحين أن حماس هي عدونا الأكبر"، مضيفا "ما نقوم به الآن في غزة جاء متأخرا".

حماس كل شيء بالنسبة له

وعندما سأله كوبي لماذا لم يؤسس أسرة وهو في نهاية العشرينيات من عمره؛ أجاب السنوار "حماس هي زوجتي وابني وابنتي ووالدي، حماس هي كل شيء بالنسبة لي"، وأكد أن اليوم سيأتي حيث يخرج رجال حماس من السجن لتدمير إسرائيل.

وفي عام 1989، قضت محكمة إسرائيلية بسجن السنوار مدى الحياة 4 مرات، ودخل في إضراب عن الطعام 3 مرات، وناضل من أجل معاملة أفضل لرفاقه السجناء، قبل أن يُفرج عنه عام 2011 في إطار صفقة أطلقت بموجبها إسرائيل سراح 1027 معتقلا فلسطينيا مقابل الجندي جلعاد شاليط.

وربما كانت تلك الصفقة هي التي شكلت نموذجا لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويتساءل معدو التقرير "فإذا كانت إسرائيل قد أطلقت سراح 1027 سجينا مقابل جندي واحد، فماذا لو خطفت حماس العشرات من الإسرائيليين؟".

كاريزما مفعمة الذكاء

ويصف كوبي زعيم حماس في غزة بأنه كان "مفعما بالكاريزما والذكاء"، فقد تعلم العبرية في غضون أشهر قليلة، وأبدى اهتماما بالتاريخ والسياسة الإسرائيليين، وتعلم قليلا كتاب "التوراة" المقدس عند اليهود.

وأثناء وجود يحيى السنوار بالسجن، كان العالم من حوله يتغير؛ فقد وقّع عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين في حديقة الورود في البيت الأبيض في واشنطن عام 1993، اتفاقا ينص على تبادل "الأرض مقابل السلام".

وتطرق تقرير "دير شبيغل" إلى مقتل رابين عام 1995 على يد يهودي متطرف، حيث "كان رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ووزيره للشؤون الأمنية إيتمار بن غفير من الشخصيات الرئيسية التي حرضت على الاغتيال".

وأشار التقرير إلى تولي محمد ضياء إبراهيم المصري -الملقب بـمحمد الضيف– قيادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، خلفا للمهندس يحيى عياش الذي اغتالته إسرائيل.

وزعم كتاب التقرير أن الضيف والسنوار هما من خططا معا لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

رفض السلطة الفلسطينية

ووفقا للمجلة الألمانية، فقد كان فوز حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006 يمثل رفضا للسلطة الفلسطينية بسبب "عدم الكفاءة والفساد"، وتعبيرا عن "الإحباط" من العملية السلمية المتعثرة، حتى إن بعض المسيحيين صوتوا للإسلاميين.

وتدعي المجلة أن إضعاف السلطة الفلسطينية هو الهدف المشترك الذي يوحد اليمين في إسرائيل مع حماس في غزة، وكلا الجانبين يستفيد في البداية من ذلك؛ حيث تواصل حماس بناء دولتها الصغيرة، ونتنياهو يشتري الهدوء، ويتابع توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ويجعل حل الدولتين يبدو غير واقعي أكثر.

ويقال إن السنوار طرح من داخل السجن فكرة حفر أنفاق لاختطاف الجنود الإسرائيليين لمبادلتهم بمعتقلين فلسطينيين.

وبعد انتخاب السنوار -بعد بضعة أشهر- رئيسا لحماس في قطاع غزة في فبراير/شباط 2017، قدم الزعيم السابق لحماس خالد مشعل، برنامجا جديدا يتضمن تعديلا لميثاق حماس لعام 1988 في بعض بنوده.

ورغم أن الوثيقة الجديدة لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود، فإنها للمرة الأولى التي تتحدث فيها حماس عن دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967.

غزة نمر جائع محتجز في قفص

"وفي مفاجأة للكثيرين" -يضيف التقرير- تحدث السنوار مع صحفيين أجانب قائلا "إذا كانت لدينا فرصة لحل النزاع دون دمار، فنحن موافقون على ذلك نريد أن نستثمر في السلام والمحبة".





لكن تقرير دير شبيغل يرى أن حديث السنوار لم يكن سوى جزء واحد من رسالته للصحفيين؛ أما الجزء الآخر، فكان "قاتما وينذر بالخطر" إذ يقول إن غزة تشبه "نمرا جائعا جدا محتجزا في قفص"، وإن الحيوان الذي "حاول الإسرائيليون إذلاله قد تحرر، ولا أحد يعرف إلى أين سيتحرك وماذا سيفعل"، مضيفا أنه لا يمكن لحماس أن تستمر كما في السابق فـ"الأوضاع هنا لا تطاق والانفجار حتمي".

ووفقا للتقرير، ليس من السهل إضعاف حماس اقتصاديا، لأن مصادر دخلها الرئيسية توجد في الخارج. وتقدر المجلة دخل حماس السنوي بنحو 500 مليون دولار.

وتؤكد المجلة الألمانية -نقلا عن المحلل مايكل ميلشتاين من جامعة تل أبيب- أنه حتى لو نجحت إسرائيل في هزيمة حماس عسكريا، فإنها ستستمر بالوجود تحت الأرض وفي الخارج، "ولا يمكن تدميرها".