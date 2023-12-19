ماذا قال لاعبو الأهلي المصري بعد الخسارة أمام فلومينينسي بمونديال الأندية؟



ساد الحزن وجوه لاعبي الأهلي المصري أثناء حديثهم للإعلام عقب نهاية مباراة أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بجدة والتي حسمها الفريق البرازيلي بالفوز 2 /صفر.

وقال مدافع الأهلي محمد عبدالمنعم إن الفريق قدم مباراة كبيرة لاسيما في الشوط الأول، لكنه أهدر العديد من الفرص التي كانت ستغير مجرى المباراة.

وأضاف عبدالمنعم أن الأهلي تراجع في الشوط الثاني وهو ما منح الفريق البرازيلي الفرصة للتقدم، لافتًا إلى أن الأهلي فرط في فرصة تاريخية للتأهل إلى النهائي لأول مرة.

من جانبه قال لاعب الاهلي إمام عاشور: "قدمنا أفضل ما لدينا من أجل التأهل إلى النهائي ولكن لم نوفق في العديد من الفرص التي سنحت لنا".

وأضاف عاشور أن الأهلي سيغلق المباراة استعدادًا لمباراة تحديد المركز الثالث من أجل الفوز ببرونزية جديدة للنادي".

وأوضح طاهر محمد لاعب الأهلي "اللاعبون تحدثوا كثيرا قبل المباراة عن مواجهة فلومينينسي وأنها حياة أو موت لأننا كنا نتمنى أن نحقق إنجازا تاريخيا بالتأهل للنهائي لأول مرة".

وتابع "أهدرنا الفرص وافتقدنا التركيز وتنتظرنا مباراة جديدة يوم الجمعة".

وأشار "في العام الماضي لم نحقق شيئا واكتفينا بالمركز الرابع وأعتقد أن هذا العام نستحق ميدالية لأننا قدمنا مباريات كبيرة وربنا لن يهدر تعبنا".

كما تحدث محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعد المباراة وقال "غاب التوفيق عنا وأهدرنا أربع فرص في الشوط الأول ومثلها في الشوط الثاني وكان غياب التوفيق مشكلة كبيرة".

وأضاف "الفريق البرازيلي أهدر أيضا بعض المحاولات وركلة الجزاء فتحت المباراة بعدما كنا مسيطرين تماما".

وختم الشناوي حديثه بالقول "لم نقصر لكننا استعجلنا بعد استقبال مرمانا الهدف الأول وكان من المفترض أن نكون أهدأ... أشكر الجمهور وأقدر حزنهم ولكن ننتظر مساندتهم لأنهم صنعوا أجواء رائعة".





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