تعاني منه نجمة أمريكية .. لماذا يصاب غير المدخنين بسرطان الرئة؟

أصيبت النجمة الأمريكية، كيت ميكوتشي، التي اشتهرت بدورها في مسلسل "نظرية الانفجار العظيم" (The Big Bang Theory)، بمرض سرطان الرئة، وفقا لما ذكرت مؤخرا على حسابها في تطبيق "تيك توك"، مؤكدة أنها "لم تدخن مطلقا في حياتها".

وبحسب موقع "هليث" المتخصص بأخبار الطب والصحة، فقد أوضحت ميكوتشي، البالغة من العمر 43 عاما، أن مرضها الخبيث لا يزال في مراحله الأولى، مضيفة: "ما حدث لي غريب جدًا، لأنني لم أضع سيجارة واحدة في فمي مطلقا، لذلك كان أمرا مفاجئا"، وفقا لقناة الحرة.

ورغم أن حوالي 80 في المئة من حالات سرطان الرئة ناجمة عن التدخين، فإن عددًا متزايدًا من الحالات يتم تشخيصها لدى أشخاص غير مدخنين.

وتقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن ما يصل إلى 20 في المئة من حالات سرطان الرئة التي يتم تشخيصها في البلاد كل عام، تكون لدى أشخاص لم يدخنوا أبدًا، أو الذين دخنوا أقل من 100 سيجارة في حياتهم.

وأوضح أخصائي أمراض الرئة وجراحة الصدر في مركز موفيت للسرطان، لاري روبنسون، أن ارتفاع الأعداد "يشكل مشكلة مزعجة للغاية".

وتابع: "قبل 20 عامًا، كانت حالة الإصابة بسرطان الرئة لدى شخص لا يدخن مطلقًا نادرة جدا، بيد أنني في الوقت الحالي أرى حالة واحدة على الأقل في الأسبوع".

وأظهرت الأبحاث التي نُشرت في وقت سابق من هذا العام، أن معدلات الإصابة بسرطان الرئة أعلى لدى النساء الأصغر سنًا ومتوسطات العمر، مقارنة بالرجال في نفس العمر، ولا يعرف الخبراء السبب حتى الآن.

لماذا قد يصاب غير المدخنين بسرطان الرئة؟

يعد التدخين بمختلف أنواعه من عوامل الخطر الرئيسية لسرطان الرئة، لكنه ليس الوحيد، فهناك عوامل خطر أخرى مثل التدخين السلبي، وتلوث الهواء، والأسبستوس، ووجود تاريخ عائلي لسرطان الرئة.

ومن بين عوامل الخطر الإضافية هذه، يقدر الباحثون أن التدخين السلبي يساهم في حوالي 7300 حالة تشخيص لسرطان الرئة كل عام، في حين يساهم "الرادون" في حوالي 2900 حالة.

والرادون هو غاز مشعّ طبيعي عديم الرائحة أو اللون أو الطعم، ينتج عن الاضمحلال الإشعاعي الطبيعي لليورانيوم المتواجد في الصخور وأنواع الترب كافّة، ويمكن العثور عليه في الماء أيضاً.

لكن أسباب زيادة حالات سرطان الرئة بين غير المدخنين لم يتم تحديدها بشكل مؤكد، فالرادون، على سبيل المثال، كان عامل خطر معروفا لسنوات، وهنا يوضح روبنسون: "لم يعد الناس يتعرضون لمزيد من ذلك الغاز عما كانوا عليه قبل 50 عامًا.. لذلك أعتقد أن الأمر قد يتعلق بعوامل بيئية".

وبحسب خبراء، فإنه لا يزال هناك الكثير من الأبحاث التي يتعين القيام بها، خاصة فيما يتعلق بمعدلات الإصابة بسرطان الرئة لدى النساء اللاتي لم يدخن أبدا.

وفي هذا السياق، قال طبيب الأورام الأمريكي، جاك جاكوب: "نحن نبحث حاليًا في الأسباب الناجمة عن مستقلبات هرمون الأستروجين، والالتهابات المزمنة، والأطعمة المصنعة، والمواد الكيماوية".

وتابع الطبيب الذي يشغل منصب المدير الطبي لمعهد ميموريال كير للسرطان في كاليفورنيا: "لكننا لسنا متأكدين من كل هذه الأمور، وكيف تجتمع معًا لزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة".

اختلافات بين المدخنين وغيرهم

يختلف سرطان الرئة لدى غير المدخنين عادة عن سرطان الرئة لدى الأشخاص الذين يدخنون، فبالنسبة لغير المدخنين، يميل سرطان الرئة إلى التطور عندما يكون الشخص أصغر سنا، وقد يكون للسرطان نفسه تغيرات جينية معينة تختلف عن أورام المدخنين.

وعادة ما يتم تشخيص إصابة غير المدخنين بسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة، أي السرطان الغدي، والذي يمثل 50 إلى 60 المئة من سرطانات الرئة.

ويبدأ هذا النوع من السرطان في الخلايا المنتجة للمخاط في الرئتين. غالبًا ما يوجد السرطان الغدي في الأجزاء الخارجية من الرئة، مما يسهل تشخيصه قبل انتشاره.

وهناك 10 إلى 20 المئة من سرطانات الرئة لدى الأشخاص الذين لم يدخنوا أبدًا، تعرف بسرطانات الخلايا الحرشفية، وهي سرطانات تتشكل في الخلايا التي تبطن الجزء الداخلي من المسالك الهوائية في الرئتين.

ما هي الأعراض؟

وعلى الرغم من أن أنواع السرطان التي يصاب بها المدخنون وغير المدخنين قد تكون مختلفة، فإن الأعراض هي نفسها بشكل عام، وأهمها:

. الشعور بالإرهاق بشكل عام

. علامات على التعب رغم عدم بذل جهد عضلي واضح

. فقدان الوزن غير المبرر

. السعال المتكرر

. بحة في الصوت

. سعال دموي

. ألم صدر

. ضيق في التنفس

ويعتمد علاج إصابة شخص غير مدخن بسرطان الرئة، مثل معظم أنواع السرطان، على ما إذا كان قد تم اكتشافه مبكرًا أو في مراحل لاحقة.

وإذا تم اكتشاف سرطان الرئة مبكرًا لدى شخص غير مدخن، فستكون لديه فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة، بحسب الطبيب جاكوب، الذي قال إن ذلك الداء الخبيث لدى غير المدخنين يميل إلى الحدوث لدى الأشخاص الأصغر سنًا والأكثر صحة، وليس لديهم الكثير من الأمراض المزمنة المرتبطة بالتدخين مثل أمراض القلب وأمراض الرئة".

وقد يستفيد غير المدخنين المصابين بسرطان الرئة أيضًا من الطفرات التي ربما أدت إلى إصابتهم بالمرض، إذ يقول روبنسون: "إن الأمر الجيد بالنسبة للعديد من مرضى سرطان الرئة الذين لا يدخنون مطلقًا، هو أنهم قد يحدث لديهم طفرات لدينا أدوية لها".





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