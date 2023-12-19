200 شركة ناشئة في دبي تجمع 2.2 مليار درهم

اختتم «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، وهو أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، الفعالية السنوية الرائدة «يوم المستثمر» بحضور أكثر من 500 مشارك، حيث أتاح لمجتمع المستثمرين فرصة لقاء المتأهلين للتصفيات النهائية من النسخة التاسعة من برنامج «مسرّع التكنولوجيا المالية» والنسخة السابعة من برنامج «أكسيليريت هير»، وحضر الفعالية كل من عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي؛ وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، واللذان تفاعلا مع المتحدثين والمستثمرين ورواد الأعمال الحاضرين.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «يتمتع برنامج «مسرّع التكنولوجيا المالية» بسجل حافل في إطار تمكين الشركات الناشئة، من خلال مساعدتها ودعمها في تحويل أفكارها إلى منتجات وعروض فريدة تناسب متطلبات السوق المالية. وتعد الحلول المقدمة هذا العام من بين الأفضل في القطاع. وعليه، فإننا نهنّئ هؤلاء الرواد على إتمام برامجهم بنجاح. واليوم يمكننا القول إن لدينا الكثير من قصص النجاح التي يمكننا مشاركتها، حيث تخرجت أكثر من 200 شركة ناشئة منذ إطلاق البرنامج وجمعت تمويلاً بلغ 600 مليون دولار (2.2 مليار درهم)». وفي عام 2023، تلقى البرنامج مستوىً قياسياً من الطلبات، حيث تجاوز عدد المتقدمين عتبة الـ 700 متقدم لدفعة واحدة، تخرجت من بينهم 19 شركة ناشئة.

وأعقبت الكلمة الرئيسية حلقة نقاش بعنوان «مستقبل الاستثمار: توجهات الاستثمار بمجال التكنولوجيا في المنطقة»، شارك فيها عدد من أبرز قادة الفكر في القطاع، مثل شريف البدوي، المدير التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل؛ وخالد تلهوني، الشريك الإداري في منصة «نواة كابيتال»؛ وخالد لبابيدي، الشريك التشغيلي في «أربور فنتشرز». وأدار الجلسة صقر عريقات، المؤسس المشارك والشريك الإداري في «كريبتو أويسيس».

كانت الفعالية بمثابة حفل تخرّج لـ19 شركة ناشئة من برنامج «مسرّع التكنولوجيا المالية»، بالإضافة إلى استعراض عدد قياسي تجاوز الـ20 من المفاهيم التي تم ابتكارها خلال البرنامج، فضلاً عن تخريج 10 سيدات من برنامج «أكسيليريت هير» كمحترفات في مجال الخدمات المالية، واللواتي استعرضن خططهن التجارية ومهاراتهن المطورة، بتوجيه وإشراف عدد من أبرز البنوك وشركات التأمين في المنطقة.

وحصلت المشارِكات في برنامج «أكسيليريت هير» هذا العام على الدعم والتوجيه من بنك دبي الإسلامي، فيما تلقّى برنامج «مسرّع التكنولوجيا المالية» الدعم من مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين (ADNIC)، وبنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD)، ومجموعة بريد الإمارات (EPG)، وبنك إتش إس بي سي HSBC))، وبنك موريشيوس التجاري (MCB)، وشركة فيزا، ومجموعة زيورخ للتأمين.

يشار إلى أن مركز دبي المالي العالمي يحتضن أكثر من 800 شركة مختصة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، والتي تعمل على تسطير آفاق جديدة لمستقبل التمويل. حيث تخرجت العديد من الشركات الناشئة المبتكرة، بما فيها، نوربلوك، سروة، بوابة ترابط وزيوا من برامج المسرّعات التي يقدمها مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز