ارتفاع عدد قتلى زلزال ضرب شمال غرب الصين إلى 118 شخصاً

هز زلزال بقوة 6.2 درجات مقاطعة جبلية نائية في الطرف الشمالي لهضبة تشينغهاي-التبت بالصين الليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل 118 شخصا على الأقل وإصابة المئات، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

وقد تكون أعمال الإنقاذ صعبة في درجات حرارة تحت الصفر. وتشهد معظم أنحاء الصين درجات حرارة منخفضة جدا مع استمرار موجة البرد التي بدأت الأسبوع الماضي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن 20 شخصا في عداد المفقودين في أعقاب الزلزال بعد ساعات من جهود الإنقاذ والإغاثة التي بدأت قبل شروق الشمس.

والزلازل شائعة في الأقاليم الغربية مثل قانسو، التي تقع على الحدود الشرقية لهضبة تشينغهاي-التبت، وهي منطقة نشاط زلزالي.

ووقع أعنف زلزل شهدته الصين في العقود الأخيرة في عام 2008 عندما ضرب زلزال بقوة ثماني درجات سيتشوان، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 70 ألف شخص.

وكان مركز زلزال أمس على بعد خمسة كيلومترات من الحدود بين قانسو وإقليم مجاور. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن سكان أجزاء كثيرة من إقليم تشينغهاي شعروا بهزات قوية.

وفي قانسو، قُتل 105 أشخاص في الزلزال حتى الساعة 7:50 صباح اليوم الثلاثاء (23.50 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين)، وأصيب 397 حتى الساعة 9:30 صباحا، بينهم 16 في حالة حرجة، حسبما ذكرت السلطات المحلية في مؤتمر صحفي.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن عدد القتلى في تشينغهاي ارتفع إلى 13 شخصا على الأقل بالإضافة إلى 182 جريحا.

وأفادت شينخوا بأنه تم إرسال نحو 3500 من فرق الإنقاذ إلى منطقة الكارثة، مضيفة أن الجيش والشرطة يشاركان أيضا في أعمال الإنقاذ.





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