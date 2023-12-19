روسيا تدرج الكاتب المعروف بوريس اكونين في سجل الإرهابيين

أدرجت موسكو الكاتب الروسي الشهير بوريس اكونين كـ"إرهابي" و متطرف" وذلك بسبب انتقاده للحرب في أوكرانيا. وقالت هيئة الرقابة المالية الروسية أمس الاثنين إنها أضافت اكونين، الذي يعيش في الخارج منذ أعوام" إلى سجلها الخاص بـ" الارهابيين والمتطرفين".

كما أكدت لجنة التحقيق الروسية أنها فتحت إجراءات منفصلة غيابيا ضد اكونين منتقد الكرملين على خلفية ما يتردد عن قيامه بتبرير الارهاب ونشر" معلومات زائفة" عن الجيش الروسي.

ويعرف اكونين، الذي ولد عام 1956 في جورجيا، التي كانت حين ذاك جزءا من الاتحاد السوفييتي، برواياته التي تدور حول الجريمة.

ومنذ بضعة أيام، جرى نشر مقتطفات من محادثة قام فيها متصلون موالون للكرملين بخداع الروائي / 67 عاما/ وجعلوه يعترف بأنه جمع تبرعات من أجل أوكرانيا، بالإضافة إلى أمور أخرى.

وبعد ذلك، أعلنت دار " ايه اس تي" الروسية للنشر وقف بيع كتب اكونين.

وكتب اكونين على موقعه الإلكتروني "حظر الكتب، تصنيف كاتب ما على أنه إرهابي- يبدو أمرا تاقها".

وأضاف أنه مع ذلك، فإنه في الواقع يمثل " أمرا أساسيا" في معاملة الفنانين النقاد في روسيا. ويذكر أنه لم يتم اتهام الكتاب بالإرهاب منذ التطهير الكبير في عهد جوزيف ستالين.





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