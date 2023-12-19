الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل اثنين من جنوده في قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش منذ بدء الهجوم البري في القطاع في أواخر أكتوبر الماضي إلى 131 قتيلا.
ونقلت صحيفة تايمز اوف إسرائيل عن الجيش القول إن جنديين آخرين من الكتيبة 13 التابعة للواء جولاني أصيبا بإصابات خطيرة أثناء القتال في جنوب غزة أمس الاثنين.
وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت أمس الاثنين، عن مقتل 19453 فلسطينيا منذ بدء حرب إسرائيل على القطاع قبل 73 يوما.
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