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الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده في غزة

12/19/2023 2:41:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل اثنين من جنوده في قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش منذ بدء الهجوم البري في القطاع في أواخر أكتوبر الماضي إلى 131 قتيلا.

ونقلت صحيفة تايمز اوف إسرائيل عن الجيش القول إن جنديين آخرين من الكتيبة 13 التابعة للواء جولاني أصيبا بإصابات خطيرة أثناء القتال في جنوب غزة أمس الاثنين.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت أمس الاثنين، عن مقتل 19453 فلسطينيا منذ بدء حرب إسرائيل على القطاع قبل 73 يوما.


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