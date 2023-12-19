جنديان إسرائيليان أطلقا النار عليهم .. مسن من غزة يروي مأساة مقتل عائلته أمام عينيه

أشار يوسف خليل إلى الجدران المثقوبة بالرصاص والمخضبة بالدماء وقال إن جنديين إسرائيليين دخلا غرفة بمدرسة في غزة كان ينام فيها بالقرب من عائلته وقاما بإطلاق النار عشوائيا ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص بينهم أطفال.

وتأتي روايته التي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق منها بعد أن أثار قتل جنود إسرائيليين لثلاث رهائن فارين من حماس في غزة تساؤلات جديدة إزاء قواعد الاشتباك الإسرائيلية في الحرب التي أثبتت أنها استثنائية الفتك بالمدنيين.

وقال خليل إنه كان يحتمي مع عائلته في أوائل ديسمبر في مدرسة شادية بمخيم جباليا للاجئين في شمال غزة حيث دار جانب من أشرس المعارك في الآونة الأخيرة. ويقع مخيم جباليا في منطقة طلبت إسرائيل من المدنيين مغادرتها منذ أكتوبر.

وتساءل خليل "كيف يطخوا ولادي وأولاد أولادي أمام عيني؟".

وقال إنه كان نائما حين دخل جنديان الغرفة وأطلقا النار على الجميع.

ومضى يقول إن الجنديين شرعا يطلقان النار في كل اتجاه وعندما توقفا عن إطلاق النار كان يريد أن يخرج ولكنهما لم يسمحا له في البداية بالخروج من الغرفة.

وأضاف أن الحادث الذي قال إنه وقع أثناء مداهمة للجيش الإسرائيلي على جباليا، انتهى باعتقال الناجين أو فرارهم.

واسترسل قائلا إنه حين عاد الناجون بعد أسبوع، كانت الجثث كما هي في مواضعها. وأظهرت مقاطع لرويترز من المدرسة تم تصويرها في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر غرفا دراسية أصابها الدمار وجثتين على الأقل على الأرض لشخصين أعمارهما غير واضحة وفراشا روته الدماء وثقوب رصاص وبقع دماء على الأرض.

وردا على سؤال حول الحادثة، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يعمل بشأنها".

وواجهت إسرائيل انتقادات دولية واسعة النطاق بسبب العدد الكبير من القتلى الناجم عن قصفها الجوي والمدفعي لغزة في الحرب التي بدأت في أكتوبر بعد أن اقتحمت حركة (حماس) بلدات إسرائيلية وقتلت 1200 شخص وأخذت 240 رهينة إلى غزة.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية في قطاع غزة الذي تديره حماس إنها تأكدت من مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم بسبب القصف، وإن هناك آلافا من الجثث دون إحصاء تحت الأنقاض.

وتقول إسرائيل إنها تحاول تجنب مقتل مدنيين في قصفها واتهمت حماس بالاختباء بين سكان غزة، بما في ذلك في الملاجئ المدرسية والمستشفيات، ما أدى إلى وفيات أكثر في صفوف المدنيين، وهو ما تنفيه حماس.

* القتلى المدنيون

مع توغل القوات الإسرائيلية في المناطق الحضرية كثيفة السكان في غزة هذا الشهر، تزايد تركيز الاهتمام على سلوك قواتها البرية في قطاع يكتظ بنحو 2.3 مليون نسمة.

وأثار قتل جنود إسرائيليين الأسبوع الماضي لثلاث رهائن هاربين، قال تحقيق أولي إنهم كانوا يلوحون براية بيضاء، غضبا بين بعض الإسرائيليين واعترافا من المسؤولين بأن الجنود الضالعين في القتل لم يتبعوا قواعد الاشتباك المقررة.

ويتساءل الفلسطينيون عن عدد سكان غزة الذين قُتلوا أيضا في مثل هذه الأحداث التي لم تحظ بالاهتمام والتحقيقات التي تعقب مقتل مواطنين إسرائيليين.

واتهم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يوم الأحد الجيش الإسرائيلي بممارسة تكتيكات "إرهابية" بعد إطلاق النار على مسيحيتين فلسطينيتين لجأتا إلى كنيسة في غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا صحة لإطلاق النار عليهما.

وقال الميجر جنرال هرتسي هاليفي رئيس الأركان الإسرائيلي أثناء مناقشته مقتل الرهائن الثلاث إن قوات الدفاع الإسرائيلية لا تطلق النار على أي شخص يستسلم.

وأضاف هاليفي "إذا خرج اثنان من سكان غزة يرفعان راية بيضاء ليستسلما، فهل سنطلق النار عليهما؟ قطعا لا. قطعا لا. هذا ليس جيش الدفاع الإسرائيلي. أنا أقول لكم، لمن تختلط عليه الأمور هنا، حتى الذين حاربونا ويضعون أسلحتهم الآن ويرفعون أيديهم، نعتقلهم ولا نطلق النار عليهم".

وتطالب عائلة سامر الطلالقة، أحد الرهائن الثلاثة الذين قُتلوا بالرصاص، بإجابات.

وقال فؤاد الطلالقة إن الكيل فاض من الحكومة الإسرائيلية لأنها قتلت ابنه.

وتابع "من الذي لن يغضب إذا أخذوا ابنك لمدة 70 يوما وأنت لا تعرف شيئا ثم يعيدونه في كيس؟".





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