فشل محاولة السيطرة على سفينة غربي ميناء عدن باليمن

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الثلاثاء أنها تلقت معلومات عن محاولة محتملة للصعود على متن سفينة على بعد 17 ميلا إلى الغرب من مدينة عدن الساحلية باليمن، مضيفة أن الهجوم لم ينجح وأن جميع أفراد الطاقم بخير.
وقالت في مذكرة "تلقت سفينة في المنطقة المجاورة اتصالا عالي التردد من سفينة 'تتعرض لهجوم قرصنة' في الموقع. وبعد نصف ساعة، وصلت طائرة... إلى مكان الواقعة لتمشيط المنطقة".
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