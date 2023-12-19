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فشل محاولة السيطرة على سفينة غربي ميناء عدن باليمن

12/19/2023 2:41:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الثلاثاء أنها تلقت معلومات عن محاولة محتملة للصعود على متن سفينة على بعد 17 ميلا إلى الغرب من مدينة عدن الساحلية باليمن، مضيفة أن الهجوم لم ينجح وأن جميع أفراد الطاقم بخير.

وقالت في مذكرة "تلقت سفينة في المنطقة المجاورة اتصالا عالي التردد من سفينة 'تتعرض لهجوم قرصنة' في الموقع. وبعد نصف ساعة، وصلت طائرة... إلى مكان الواقعة لتمشيط المنطقة".


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