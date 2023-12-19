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تحطم طائرة عسكرية عراقية بمحافظة كركوك ومقتل قائدها

12/19/2023 2:41:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة تابعة للجيش العراقي، ومقتل قائدها بعد إقلاعها جراء خلل فني، وذلك في محافظة كركوك /250 كم شمالي بغداد/.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أنه "أثناء تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وخلال واجب نقل لتشكيل مكون من طائرتين نوع /بيل مدني/ حدث خلل فني بإحدى الطائرتين ما أدى إلى سقوط الطائرة وتحطمها بعد إقلاعها من مطار حليوة".

وأوضحت أن الحادث تسبب الحادث بمقتل عقيد طيار، قائد الطائرة، وإصابة نقيب طيار، وتم نقل جثمان العقيد القتيل والنقيب الجريح إلى مستشفى طوز خورماتو.


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