عناية فائقة وخدمات طبية عالية المستوى للمرضى الفلسطينيين في مدينة برجيل الطبية

تحتضن مدينة برجيل الطبية في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي العديد من المرضى الفلسطينيين الذين تم نقلهم مؤخرا إلى أرض الدولة لتلقي العلاج والرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية التي يحتاجون إليها.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد وجه باستضافة ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة من مختلف الفئات العمرية لتلقي العلاجات وجميع أنواع الرعاية الصحية التي يحتاجونها في مستشفيات الدولة، وذلك تجسيداً لنهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.

وخلال زيارة ميدانية لمرضى الأورام الذين استقبلتهم المدينة الطبية لتلقي العلاج للتعرف على الخدمات المقدمة للمرضى، قال الدكتور أمين أبيض أخصائي الطب الباطني في قسم الأورام إن المدينة الطبية استعدت لاستقبال الإخوة المرضى الفلسطينيين ومرافقيهم بشكل جيد وأعدت لهم أفضل الخدمات والرعاية الطبية الفائقة، مشيرا إلى أن العيادة الطبية تقوم بتقديم خدمات التشخيص والفحوصات والعلاج لـ 10 إلى 15 مريضاً يوميا ويتم علاجهم خارج المستشفى، بينما تم تنويم 12 مريضا من الأطفال والكبار الذين يعانون من الأورام ويحتاجون إلى رعاية طبية مكثفة.

وأضاف الدكتور أبيض أن القاسم المشترك لدى جميع المرضى القادمين هو التوقف عن العلاج لمدة طويلة زادت على 3 أشهر بسبب الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وحتى قبل نشوب الحرب كانت هناك مشكلة في تحويل المرضى خارج القطاع، فضلا عن افتقار مستشفيات غزة إلى الفحوصات الرئيسية مثل أشعة ستي سكان وبتي سكان والفحوصات الاشعاعية الأخرى وهذا بخلاف الأدوية الأساسية التي لم تكن متوفرة هناك.

وأشار إلى أن السبب الأكبر في تدهور الحالات القادمة هو التوقف الكلي عن العلاج، ما زاد من المضاعفات، ونحن بدأنا في استئناف العلاج وتغيير الخطط العلاجية، لافتا إلى أن بعض المرضى أجريت لهم عمليات جراحية عاجلة منذ اليوم الأول إضافة إلى استئناف العلاج الإشعاعي لعديد المرضى.

وأشار إلى أن أحد المرضى كان يعاني من ورم ضخم في الظهر وكان يأخذ أدوية وعلاجا كيماويا، وعند تقييم حالته من قبل عدة تخصصات طبية وجد أنه ليس بحاجة للعلاج الكيماوي بقدر احتياجه لإجراء عملية عاجلة، فضلا عن أن الأدوية الموصوفة له لم تكن مناسبة، وبالفعل قمنا بإجراء الجراحة وتم استئصال الورم بنجاح وكان الورم يزن حوالي 1.8 كيلوغرام.

وأوضح أن 95% من حالات السرطان عادت إلى الطريق الصحيح للعلاج، لافتا إلى أن تقييم الحالات يتم بصورة دورية ويتم اتخاذ القرارات الطبية الصحيحة فمن بين المرضى من بدأ بأخذ العلاج الكيماوي أو أخذ الخزعات أو التنويم بالمستشفى أو دخول العناية الفائقة وذلك منذ اليوم من قدومهم إلى مدينة برجيل الطبية.

وختم الدكتور أمين أن مدينة برجيل الطبية تشرفت باستقبال الأخوة الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، وأن تكون جزءا من المهمة الإنسانية التي وجه بها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم الرعاية الصحية المتميزة للأشقاء، وفضلا عن ذلك فإن المدينة تقوم حاليا بتوسعة الطاقة الاستيعابية من خلال عدة تدابير لإمكانية استيعاب أضعاف هذه الأعداد في المستقبل.

وعبر المرضى المنومون في مدينة برجيل الطبية عن سعادتهم وامتنانهم بوجودهم على أرض دولة الإمارات التي لبّت لهم كل الاحتياجات ووفرت لهم الرعاية الصحية المتميزة في أرقى مستشفياتها.

وقال المريض حسام محمد سليمان أبو حطب من خان يونس بقطاع غزة 42 عاما إنه كان يعاني من ورم «الساركوما» وهو نوع نادر من الأورام يتطور فيه الورم في الأنسجة الضامة التي تحيط بمفاصل العظام، ولم يتمكن من تلقي العلاج في القطاع نظرا للأوضاع المأساوية هناك، كما أن مستشفى الصداقة التركي في غزة الوحيد المتخصص بعلاج مرضى السرطان تم تدميره، فقام الطبيب المعالج بالتوصية للعلاج في دولة الإمارات.

واستطرد بالقول: «قدمت إلى الإمارات ضمن أول دفعة من المرضى قبل ثلاثة أسابيع برفقة شقيقي الأصغر وبمجرد وصولي قرر الأطباء إجراء العملية الجراحية واستئصال الورم وبالفعل تمت العملية بنجاح واستئصال الورم وكان بوزن 1.8 كيلو غرام، ومن ثم البدء في إجراء 30 جلسة إشعاعية كما قام الأطباء بأخذ عينة وارسالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتحديد نوع المرض وطريقة العلاج الصحيحة.



وقال إن الكلمات لتعجز عن وصف ما لقيناه من استقبال وحفاوة واهتمام بالغ من قبل الأشقاء في دولة الإمارات الحبيبة، وكذلك من قبل الفرق الطبية التي وفرت لنا كل الخدمات الطبية من تشخيص وعلاج وعمليات جراحية ولا تزال تسهر على راحتنا، فنحن نُكن لقيادة دولة الإمارات وشعبها الكريم كل تقدير ومحبة، ويكفي أنه بمجرد وصولنا إلى دولة الإمارات شعرنا بالأمن والأمان بحمد الله.

من جانبه، تقدم سليمان أبوحطب المرافق لشقيقه حسام بالشكر والتقدير لشعب الإمارات وقيادته الرشيدة وبالأخص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي بذل جهودا كبيرة لإحضار المرضى والمصابين من غزة وتوفير كل احتياجاتهم الطبية والمعيشية، مشيرا إلى أنه على الرغم من كونه مرافقا إلا أنه بمجرد شعوره بألم في عينه اليمني، قام الأطباء بفحصه وصرف العلاج له فورا.

وقال إن المرافقين للمرضى يسكنون في مدينة الإمارات الإنسانية والتي تم تجهيزها بالكامل كفندق 5 نجوم، وبمجرد الوصول وفروا لنا كل الاحتياجات المعيشية، والهلال الأحمر الإماراتي يقوم يوميا بالاتصال بنا لتلبية أية متطلبات قد نحتاجها.

أما المريض نظمي خميس حسن الغليظ 67 سنة يعاني من سرطان البروستاتا وتطور وامتد إلى عظم الفخذ والظهر وجاء إلى الإمارات للعلاج منذ أسبوعين، وقد تأخر في العلاج خاصة العلاج الكيماوي نظرا للظروف الراهنة في غزة، فتأخرت حالته الصحية، ولدى وصوله إلى مدينة برجيل الطبية قام الأطباء بفحصه وإجراء الفحوصات الاشعاعية والتحاليل المختلفة وبدأ بجلسات العلاج الكيماوي منذ 5 أيام وبدأت حالته الصحية تستقر.

أما أمل أحمد محسن التي جاءت إلى الإمارات كمرافقة لأبنها الرضيع بعمر عام ونصف العام وهي حامل في الشهر الثامن تاركة زوجها وبقية أبنائها في غزة، على أساس أن ابنها يعاني من مرض السرطان ولدى فحصه من قبل الأطباء في مدينة برجيل الطبية تبيّن أن الورم حميد، ولكنه يعاني من تليف في الكبد ويقدم له العلاج الصحيح حاليا في المدينة الطبية.

وأعربت أمل محسن عن سعادتها حيث وضعت مولودها الجديد في الإمارات بعملية قيصرية في مدينة برجيل الطبية وتلقت رعاية صحية متميزة يحدوها الأمل في العودة إلى وطنها في القريب العاجل.





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