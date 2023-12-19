بنك اليابان يبقي على سياستة النقدية مع عدم اليقين بشأن الأجور والتضخم

(MENAFN
) في خطوة متوقعة على نطاق واسع، قرر بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية فائقة الارتياح اليوم الثلاثاء بتاريخ 19 ديسمبر, وتعكس هذه القرارات النهج الحذر الذي يتبناه صانعو السياسة في البنك المركزي، والذين يفضلون الانتظار للحصول على مزيد من الأدلة بشأن الزيادة المحتملة في الأجور، وهي عامل رئيسي في تحقيق والحفاظ على التضخم المستهدف البالغ 2 في المئة.
كما بقي بنك اليابان، بقيادة حاكم كازو أويدا، دون إجراء أي تعديلات على إرشاداته الحذرة, وكرر البنك المركزي التزامه باتخاذ تدابير إضافية لتيسير السياسة النقدية "دون تردد" إذا لزم الأمر، مؤكدا استعداده للرد على التطورات الاقتصادية المتغيرة.
كذلك يركز مراقبو السوق بشكل كبير على أي مؤشرات قد يقدمها حاكم أويدا خلال مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع بشأن احتمال ختام سياسة الفائدة السالبة, وانتهى الاجتماع الذي استمر يومين يوم الثلاثاء، مع إبقاء بنك اليابان على هدفه للفائدة القصيرة الأجل عند -0.1 بالمئة والإبقاء على عوائد سندات الحكومة على 10 سنوات حول 0 بالمئة. وظلت معايير التحكم في منحنى عائد السنوات العشر دون تغيير عند 1.0 في المئة.
في حين أقر بنك اليابان في بيان بالتحفظ الكبير حول الاستقرار المحيط بالاقتصاد الياباني والأسعار. ومن المقرر أن يعقد حاكم أويدا مؤتمرا صحفيا في الساعة 06:30 صباحا بتوقيت جرينتش لشرح القرار السياسي وتقديم رؤى حول توقعات البنك المركزي.
وعلى الرغم من استمرار التضخم في اليابان بنسبة تتجاوز 2 في المئة لأكثر من عام، وإشارات من بعض الشركات تعبر عن استعدادها لمواصلة رفع الأجور، يظل بنك اليابان حذرا, ويشير العدم اليقين السائد في المشهد الاقتصادي إلى أن تغييرًا في السياسة قد لا يكون وشيكًا، وأن البنك المركزي مستعد لمراقبة التطورات بعناية قبل النظر في أي تعديلات.
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