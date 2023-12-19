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عدالة الذكاء الاصطناعي المناخية لا تنصف الأرياف

12/19/2023 2:32:30 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استنتج باحثون من جامعة فرجينيا للتقنية الأمريكية، أنَّ الذكاء الاصطناعي لا يستطيع توفير معلومات بشأن المكان بشكل محدد ودقيق، فيما يخص قضايا العدالة البيئية، وذلك بشكل أكبر في المناطق الريفية، الأمر الذي يكشف عن تحيزات جغرافية محتملة في نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية، كما رأى بعض المعنيين.

واستخدم الباحثون في دراستهم، التي نشرت في مجلة متخصصة، منهجاً لكل مقاطعة على حدة، للاستعلام عن مشاكل العدالة البيئية بالولايات المتحدة.

وأظهرت النتائج أن «تشات جي بي تي» حدد المشكلات بفاعلية بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إلا أنه واجه صعوبات في الريفية. ومن بين 3108 مقاطعات، قدم معلومات محددة عن نسبة %17 منها فقط. ووضح عدم تمكن أكثر من 90 % من سكان الولايات الريفية من الحصول على تفاصيل محلية.

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