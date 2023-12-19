اقتحامات واعتقالات بالضفة والاحتلال يفجر منزل أسير في عقربا

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالبت العشرات، فيما فجر قوات الاحتلال منزل الأسير أسامة بني فضل (20 عاما)، في بلدة عقربا قضاء نابلس.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مدنا وبلدات ومخيمات في الضفة، حيث قامت باعتقالات طالت العشرات جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وشملت الاقتحامات قرية كفر اللبد قضاء طولكرم، حيث اندلعت مواجهات مع الاحتلال في بلدة عنبتا، وفي بلدة يعبد قضاء جنين، اندلعت مواجهات بعد اقتحام قوات الاحتلال البلدة ودهم منازل فيها.

وفي محافظة الخليل اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدتي بني نعيم وصوريف، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي نحو الشبان.

ونصبت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية في بلدتي بني نعيم وصوريف وفتشت مركبات للفلسطينيين ودققت في هويات أصحابها، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار وبلدة بيت أُمر.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا من عدة محاور، وبالتزامن اقتحمت قوات خاصة بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، في وقت اقتحمت قوات الاحتلال قريتي الولجة وزعترة في بيت لحم وصادرت مركبات فلسطينية.

في محافظة نابلس، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عقربا في ساعة متأخرة من الليل، وحاصرت منزل الأسير أسامة بني فضل الذي يقع ضمن بناية مكوّنة من 3 طوابق.

وأطلقت قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت بالبلدة، ما أدى لإصابة 14 فلسطينيا بحالات اختناق.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات وتحقيق ميداني في بلدة عقربا، طالت عددا من الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت كلا من عبيدة أوس بني فضل، وعلاء سعود طه، وذلك عقب دهم منزلهما في البلدة.

وتتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير بني فضل، بقتل مستوطنَين في عملية إطلاق نار في بلدة حوارة جنوب نابلس، في 19 آب/أغسطس الماضي.

وبعد 100 يوم من المطاردة، تخللها عمليات اقتحام متكررة لمنزل عائلته، واعتقال عدد من أفراد عائلته والتحقيق معهم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي "بني فضل" في عملية عسكرية وصفت بالمعقدة، بتاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد أن حاصر الاحتلال منزلا في حارة الدمج بمخيم جنين.

وكان بني فضل، يدرس في سنته الثانية في قسم هندسة الميكانيك بجامعة النجاح الوطنية بنابلس، وكان منتميًا للكتلة الإسلامية، الذراع الطلابي لحركة حماس.