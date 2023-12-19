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إحاطة في مجلس الأمن حول فلسطين

12/19/2023 2:29:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN- يعقد مجلس الأمن الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة إحاطة مفتوحة، تعقبها مشاورات مغلقة، حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".

وهذه الجلسة مبرمجة منذ بداية الشهر، وستتطرق إلى التقرير الربعي بخصوص تطبيق القرار الدولي رقم 2334 الخاص بالمتسوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.

ويؤكد القرار الذي اعتُمد عام 2016 "أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، وعقبة رئيسة أمام تحقيق الحل القائم على وجود دولتين والسلام العادل والدائم والشامل".

ومن المقرر أن يستمع الأعضاء إلى إحاطتين من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، ورئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، اللواء باتريك غوتشات، فيما ستقدم رئيسة الشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إحاطة خلال المشاورات المغلقة.

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