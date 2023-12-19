إحاطة في مجلس الأمن حول فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN- يعقد مجلس الأمن الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة إحاطة مفتوحة، تعقبها مشاورات مغلقة، حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".
وهذه الجلسة مبرمجة منذ بداية الشهر، وستتطرق إلى التقرير الربعي بخصوص تطبيق القرار الدولي رقم 2334 الخاص بالمتسوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.
ويؤكد القرار الذي اعتُمد عام 2016 "أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، وعقبة رئيسة أمام تحقيق الحل القائم على وجود دولتين والسلام العادل والدائم والشامل".
ومن المقرر أن يستمع الأعضاء إلى إحاطتين من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، ورئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، اللواء باتريك غوتشات، فيما ستقدم رئيسة الشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إحاطة خلال المشاورات المغلقة.
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