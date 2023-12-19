الاحتلال يصيب مواطنا ويعتقل آخرين من رام الله ويستولي على مركبة في بيرزيت

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، واعتُقل آخران من محافظة رام الله والبيرة واستُولىعلى مركبة في بيرزيت شمال رام الله.

وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن مواطنا أصيب بالرصاص المغلف بالمطاط في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال حي المصايف في مدينة رام الله، واعتقلت الشاب مجد البرغوثي بعد مداهمة منزله، كما حاصرت مسجد الإسراء ومنعت خروج المصلين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير إلياس صايج (27 عاما) من بلدة بيرزيت شمال رام الله، واستولت على مركبته.