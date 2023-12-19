أطباء بلا حدود: الوضع الإنساني في الضفة تجاوز الحدود

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" الوضع الإنساني في الضفة الغربية خاصة في مدينة جنين بأنه قد تجاوز الحدود، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق المواطنين.

وأوضحت منسقة "أطباء بلا حدود" في جنين، لوز سافيدرا في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، أن العنف ضد المدنيين تزايد منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، إذ ارتفعت الهجمات على الرعاية الصحية بشكل كبير وأصبحت ممنهجة، كما أن تدمير الطرق والبنية التحتية مثل أنابيب المياه وشبكات الصرف الصحي أمر مقلق أيضا.

وأضافت: في الأسابيع القليلة الماضية، حاصرت القوات الإسرائيلية مستشفيات عديدة في جنين، ما تسببت بعرقلة مباشرة للرعاية الصحية، حتى أنها أطلقت النار على فتى في مجمع مستشفى خليل سليمان وأردته قتيلاً، وللأسف، أصبحت إعاقة الرعاية الصحية ممارسة شائعة خلال كل توغل، حيث تحاصر القوات الإسرائيلية مستشفيات عدة، بما في ذلك المستشفى العام،

وإطلاق الجنود الرصاص الحي والغاز السام على المستشفى عدة مرات، وإجبار المسعفين على التعري والركوع في الشارع.

وأشارت سافيدرا إلى أن المنع المستمر للوصول إلى الرعاية الصحية يعرض حياة المواطنين في مخيم جنين للخطر، في ظل أن هذه الإجراءات أصبحت معتادة في كل اقتحام لجنين ومخيمها.

وقالت: لا يمكننا توفير العلاج للجرحى الذين لا يتمكنون من الوصول إلى المستشفى، ويجب أن يكون الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج قادرين على الوصول بأمان إلى الخدمات الطبية، وتجب حماية المرافق الصحية.