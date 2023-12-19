الاحتلال يجدد عدوانه على مواقع في سوريا وجنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN-جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي – الليلة الماضية وفجر اليوم- عدوانها على مواقع في سوريا وجنوب لبنان عبر القصف الجوي والمدفعي.
وقال جيش الاحتلال: إنه قصف موقعا للجيش السوري، زاعمًا أن ذلك جاء بعد رصد عدد من الصواريخ التي عبرت من الأراضي السورية إلى الجولان (المحتل)، وسقطت في مناطق غير مأهولة، وتم تفعيل صافرات الإنذار”
وفي لبنان، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوات العدو استهدفت فجر اليوم بالأسلحة الرشاشة محيط بلدتي عيتا الشعب والناقورة، كما حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى مشارف مدينة صور وفوق مجرى نهر الليطاني.
وأضافت الوكالة: إن قوات العدو أطلقت الليلة الماضية ثلاث قذائف على أطراف بلدة مارون الراس، فيما نفذت طائرة مسيرة معادية عدواناً جوياً مستهدفة منزلاً عند أطراف البلدة بصاروخ موجه.
كما قصفت قوات العدو بالمدفعية مساء أمس الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة في القطاع الغربي.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت فصائل مسلحة من سوريا أكثر من مرة قذائف صاروخية تجاه إسرائيل.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين 19 ألفا و453 شهيدا فلسطينيا، بالإضافة إلى 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
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