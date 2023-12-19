الاحتلال يجدد عدوانه على مواقع في سوريا وجنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN-جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي – الليلة الماضية وفجر اليوم- عدوانها على مواقع في سوريا وجنوب لبنان عبر القصف الجوي والمدفعي.





وقال جيش الاحتلال: إنه قصف موقعا للجيش السوري، زاعمًا أن ذلك جاء بعد رصد عدد من الصواريخ التي عبرت من الأراضي السورية إلى الجولان (المحتل)، وسقطت في مناطق غير مأهولة، وتم تفعيل صافرات الإنذار”





وفي لبنان، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوات العدو استهدفت فجر اليوم بالأسلحة الرشاشة محيط بلدتي عيتا الشعب والناقورة، كما حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى مشارف مدينة صور وفوق مجرى نهر الليطاني.





وأضافت الوكالة: إن قوات العدو أطلقت الليلة الماضية ثلاث قذائف على أطراف بلدة مارون الراس، فيما نفذت طائرة مسيرة معادية عدواناً جوياً مستهدفة منزلاً عند أطراف البلدة بصاروخ موجه.





كما قصفت قوات العدو بالمدفعية مساء أمس الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة في القطاع الغربي.





ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت فصائل مسلحة من سوريا أكثر من مرة قذائف صاروخية تجاه إسرائيل.





ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين 19 ألفا و453 شهيدا فلسطينيا، بالإضافة إلى 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.