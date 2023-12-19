إسرائيل: نجهز لسيطرة كيان دولي على قطاع غزة بعد الحرب

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن حماس لن تسيطر على قطاع غزة بعد الحرب، وإن تل أبيب تجهز للسيطرة عليه من قبل "كيان دولي".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، مساء أمس الاثنين، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن الذي يزور إسرائيل، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال غالانت: "أعداؤنا المشتركون في جميع أنحاء العالم يراقبوننا، ويعرفون أن انتصار إسرائيل هو انتصار العالم الحر بقيادة الولايات المتحدة".
وأضاف: "نحن نركز بشدة على المس بقيادة حماس والبنية التحتية العسكرية للمنظمة".
وتابع: "نشاط الجيش الإسرائيلي ضد قيادة حماس في خان يونس يتجاوز مراحل الحرب، وسيستمر حتى تحقيق الهدف أيضًا في المراحل التالية".
وتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي إلى نظيره الأمريكي قائلا: "لقد حارب كلانا الإرهاب، وكلانا يعلم أن الأمر يستغرق وقتا".
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