إسرائيل: نجهز لسيطرة كيان دولي على قطاع غزة بعد الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن حماس لن تسيطر على قطاع غزة بعد الحرب، وإن تل أبيب تجهز للسيطرة عليه من قبل "كيان دولي".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، مساء أمس الاثنين، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن الذي يزور إسرائيل، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال غالانت: "أعداؤنا المشتركون في جميع أنحاء العالم يراقبوننا، ويعرفون أن انتصار إسرائيل هو انتصار العالم الحر بقيادة الولايات المتحدة".

وأضاف: "نحن نركز بشدة على المس بقيادة حماس والبنية التحتية العسكرية للمنظمة".

وتابع: "نشاط الجيش الإسرائيلي ضد قيادة حماس في خان يونس يتجاوز مراحل الحرب، وسيستمر حتى تحقيق الهدف أيضًا في المراحل التالية".

وتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي إلى نظيره الأمريكي قائلا: "لقد حارب كلانا الإرهاب، وكلانا يعلم أن الأمر يستغرق وقتا".