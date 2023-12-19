461 منذ بداية طوفان الأقصى.. مقتل ضابط وجندي في معارك غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، مقتل ضابط وجندي من وحدة "ياهلوم" في معارك بجنوب وشمال قطاع غزة.

وبهذه الحصيلة، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال المعلن عنهم منذ بدء "طوفان الأقصى" إلى 461 قتيلا، بينهم 129 منذ بدء الاجتياح البري لغزة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفجر الثلاثاء دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة تل الزعتر في جباليا شمال قطاع غزة، كما استهدف الاحتلال عدة مناطق في خان يونس، في الوقت الذي خاضت فيه المقاومة الفلسطينية اشتباكات مع قوات الاحتلال على الأرض.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين، إن "مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة للاحتلال متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، بقذيفة "تي بي جي" وقذيفة "آر بي جي" والاشتباك معها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وكانت "القسام"، قد نشرت في وقت سابق يوم الاثنين، مشاهد من استهداف مقاتليها لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في محاور عدة بقطاع غزة.

وأظهرت المشاهد، استهداف 10 أفراد من جيش الاحتلال كانوا إلى جانب احدى الدبابات، بقذيفة أصابتهم مباشرة،

كما أظهرت صورا قريبة جدا لقتلى وجرحى من جنود جيش الاحتلال في أثناء إسعافهم وإجلائهم من القطاع.

إلى جانب ذلك، كشفت المشاهد، عن إجلاء جيش الاحتلال لرتل من الدبابات والآليات المدمرة بفعل ضربات المقاومة.

وكان لافتا عرض صور قريبة تظهر صعوبة التقاطها من قبل القسام وهو ما يؤكد أنها التقطت عبر جنود الاحتلال وهو ما طرح أسئلة عن كيف حصلت القسّام عليها.

وفي تحليله لهذا الموضوع قال الخبير العسكري والاستراتيجي فايز الدويري إنه في الغالب حصلت المقاومة عليها عبر الوصول إلى جنود أو ضباط كانت لديهم هذه الصور.

فيما قال محللون إن الخيار الآخر هو أن تكون القسام قد حصلت عليها نتيجة اختراق كاميرات وأجهزة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت بعض الصور استهداف عشرة أفراد بجانب إحدى الدبابات بقذيفة أصابتهم بشكل مباشر.