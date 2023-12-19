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أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط مخاوف اضطراب الإمدادات

12/19/2023 2:28:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تواصل أسعار النفط ارتفاعها اليوم الثلاثاء مع زيادة المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات إثر تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، الأمر الذي أثر على حركة شحن الحاويات عبر البحر الأحمر.
وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.04% إلى 72.50 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.10% إلى 78.03 دولار للبرميل.
وأمس عند التسوية، ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.45% إلى 74.61 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود "برنت" بنسبة 1.85% إلى 77.95 دولار للبرميل.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "إيفرغرين" التايوانية للملاحة أنها قررت التوقف مؤقتا عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري، وأصدرت تعليمات للسفن بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.
وتأتي خطوة "إيفرغرين"، عقب إعلان أكبر شركة شحن بحري في العالم "إم إس سي" تغيير مسارات سفنها لتتجنب المرور في البحر الأحمر بسبب تزايد الهجمات فيه.
وكانت شركات أخرى قد اتخذت الخطوة نفسها بعد الهجمات التي شنتها حركة أنصار الله الحوثية التي تقول إنها تستهدف السفن المتوجهة لإسرائيل، نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.




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