سلطة المطارات الإسرائيلية تمنح 600 موظف إجازات دون رواتب

MENAFN - Al Wakeel News)منحت سلطة المطارات الإسرائيلية 600 موظف إجازات من دون رواتب وأبلغت 1000 بتخفيض عملهم إلى 75%.

ونقلت هيئة البث الاسرائيلية يوم امس عن مطار بن غوريون الدولي الإسرائيلي اعلانه باخراج 600 موظف في إجازة غير مدفوعة، وتقليص مهام وظيفة ألف عامل آخر إلى 75% جراء الأزمة المالية التي يتعرض لها، وذلك بعد تلقي ضربة اقتصادية قوية إثر الحرب على قطاع غزة.



وذكرت الهيئة أن سلطة المطارات أجرت حوارا مع العاملين في العديد من الإدارات بمطار بن غوريون، وأعلنت فيه قرارها بالإجازات غير المدفوعة وتقليص أعمال آخرين.



ولفتت إلى أن عدد العمال في مطار بن غوريون هو 4600 مستخدم، لكن بعد هذه القرارات سيبقى نحو 3 آلاف مستخدم فقط، بعد تقليص وظائف حوالي ألف منهم إلى وظائف جزئية.

