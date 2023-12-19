اليابان: موقف موسكو من النزاع على ملكية جزر الكوريل غير عادل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي إن حكومة بلاده تعتبر موقف روسيا القائل إن "مسألة الأراضي" بشأن الجزء الجنوبي من جزر الكوريل مغلق، غير عادل وغير مقبول.

وأضاف هاياشي: "لم يتم حل مسألة الأراضي بين اليابان وروسيا، ولذلك أجرينا مفاوضات حول معاهدة السلام"، معبرا عن اعتقاده بأن "سبب وقف المشاورات بهذا الشأن يعود إلى تصرفات موسكو تجاه كييف وليس إلى العقوبات المناهضة لروسيا".

وذكر أنه بعد شهر من بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا "أعلنت روسيا من جانب واحد أنها لا تنوي مواصلة المفاوضات حول معاهدة السلام مع اليابان بسبب العقوبات اليابانية المفروضة على روسيا"، مضيفا: "نعتبر موقف روسيا التي تحاول تحويل المسؤولية إلى اليابان، غير عادل للغاية. وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين "تقع في حالة صعبة، ولا يمكن قول أي شيء ملموس فيما يتعلق بالمشاورات بشأن معاهدة السلام. وتابع: "ستواصل الحكومة التمسك بشكل ثابت بمواقفها بشأن حل مسألة الأراضي وتوقيع معاهدة السلام".