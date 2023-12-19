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أسعار الذهب بالأردن اليوم .. هكذا بلغ سعر عيار 21 !

12/19/2023 2:28:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء ، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 40.9 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 39.2 ديناراً للشراء منهم.
أما سعر غرام الذهب من عياري 18 و24، فقد بلغ 36.4 و48.1 دينارًا للبيع للمواطنين، على التوالي، مقابل 33.4 و45.3 دينارًا للشراء منهم وذلك وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات





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