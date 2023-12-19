خبراء عسكريين: مجموعات مدعومة من ميليشيات إقليمية تسعى لاستهداف الأمن الوطني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتفق خبراء عسكريين أردنيين على أن المجموعات التي حاولت اجتياز الحدود الشمالية من الجانب السوري مدعومة من قبل ميليشيات ودول إقليمية في إطار سعيها لاستهداف الأمن الوطني الأردني.



ويرى الخبير والمحلل العسكري اللواء المتقاعد هلال الخوالدة أن القوات المسلحة الأردنية قادرة على وقف محاولات التهريب والتي تشمل بالإضافة للمخدرات أسلحة أوتوماتيكية ومنظومات صواريخ مثل "RPG" وهي تستهدف زعزعة استقرار المملكة في ظل مواقفها الثابتة والمشرفة إزاء مختلف القضايا العربية والدولية بالإضافة للكسب السريع من خلال تهريب المخدرات وتمريرها عبر شبكات إقليمية.



وقال الخوالدة اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، إن الانفلات الأمني في الجنوب السوري وراء انتشار المجموعات المسلحة والميليشيات الإرهابية وهي مدعومة من جهات ودول تسهل مرورها باتجاه الحدود الأردنية وذلك يتضح من خلال الأسلحة المتطورة والكميات الكبيرة من المواد المخدرة والمركبات الحديثة التي يستخدمونها للتنقل، لافتا إلى أن الأشخاص الذين يحملون هذه الأسلحة لا يمكن أن يكونوا أشخاصا عاديين بل هم مدربون على استخدامها ولولا تطبيق قواعد الاشتباك لتم استهداف الجيش بها.



وأضاف أن القوات المسلحة لديها من الإمكانيات والتكنولوجيا ما يمكنها من كشف المنطقة بكاملها وحتى عشرات الكيلو مترات داخل الحدود السورية لكشف أي محاولات لعبور الحدود أو التهريب، لافتا إلى أن الأردن قام بتغيير قواعد الاشتباك بعد ازدياد محاولات التهريب عبر الحدود ولا يمكن السماح باقتراب أي أحد وإذا حاولت أي جهات عبور الحدود فإنها ستواجه إطلاق النار والاستهداف بقصد القتل.



وأشار الخوالدة إلى أن هذه المجموعات تحاول تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة التي تصل إلى الملايين نحو دول الخليج وقد تصل إلى الدول الأوروبية وهي بقصد التجارة والربح وتخريب المجتمعات.



بدوره أكد الخبير بالشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد المتقاعد ضيف الله الدبوبي أن عمليات التهريب ستقل بعد التدخل القوي والمنيع للقوات المسلحة الأردنية وخاصة بعد استهداف المهربين داخل الأراضي السورية.

وقال الدبوبي إن الأردن بلد مستهدف والعمليات بدأت تتحول لمحاولات زعزعة في ظل تمتعه بالأمن والاستقرار في محيط يعج بالأزمات والنزاعات، لافتا إلى أن قواتنا المسلحة لهم بالمرصاد من خلال أجهزة الرؤية الليلة والتكنولوجيا العسكرية المتطورة والأسلحة الحديثة التي بحوزة حرس الحدود والتي يستخدمونها في الاشتباكات مع المنظمات والمجموعات المسلحة.



ولفت إلى أن هذه المجموعات ليست فردية بل مدعومة من دول وجهات إقليمية وبالتالي فإن تلك الجهات عملت على تسهيل مرورها والاقتراب من الحدود الأردنية.



وتابع الدبوبي أن الأردن لا يحمي حدوده فقط بل يمنع أيضا وصول المواد المخدرة إلى الدول العربية المجاورة، وبالتالي فهو يخوض حربا بالنيابة عن الإقليم ضد عصابات المخدرات التي تستهدف من التهريب الربح السريع وهو ما يفسر كثافة عمليات التهريب في الآونة الأخيرة.



ودعا إلى ضرب المهربين في أوكارهم وقطع رأس الأفعى لوقف عمليات التهريب التي ما تزال تتواصل يوميا، مشددا على أهمية أن تكون هناك مناطق آمنة حتى 30 كم داخل الجانب السوري.