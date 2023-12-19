الأمم المتحدة: غزة أخطر مكان بالعالم على الأطفال

الأمم المتحدة: غزة أخطر مكان بالعالم على الأطفال
التاريخ
12/19/2023 2:28:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت منظمة الأمم المتحدة إن قطاع غزة أصبح أخطر مكان في العالم لعيش الأطفال، وإن هناك حاجة إلى وقف إطلاق نار فوري ومستدام في القطاع.
وأضافت الأمم المتحدة أن نحو مليون طفل في قطاع غزة هجروا من منازلهم قسرا وتشتت عائلاتهم بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من 70 يوما.
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