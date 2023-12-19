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الأمم المتحدة: غزة أخطر مكان بالعالم على الأطفال

12/19/2023 2:28:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت منظمة الأمم المتحدة إن قطاع غزة أصبح أخطر مكان في العالم لعيش الأطفال، وإن هناك حاجة إلى وقف إطلاق نار فوري ومستدام في القطاع.


وأضافت الأمم المتحدة أن نحو مليون طفل في قطاع غزة هجروا من منازلهم قسرا وتشتت عائلاتهم بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من 70 يوما.

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