تايوان تعلن استعدادها لمساعدة الصين في عملية البحث والإنقاذ بعد الزلزال القوي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وكالة الأنباء المركزية لتايوان بأن مكتب إدارة الجزيرة عبر عن استعداده لمساعدة السلطات الصينية في إجراء عملية البحث والإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب أمس الاثنين شمال غربي البلاد.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الإدارة، تشين جيا جين قوله: "وإذا كانت هناك حاجة إلى مساعدة من جانب تايوان، فإن الإدارات المعنية مستعدة لتقديمها في الوقت المناسب".

وتم تسجيل عدة هزات بقوة تصل إلى 6.2 درجة على مقياس ريختر في الساعة 23:59 من أمس الاثنين في مقاطعتي قانسو تشينغهاي شمال غربي الصين.

ووقع مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات. ووفقا لأحدث البيانات، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى 118 شخصا على الأقل. ويشارك في عملية البحث والإنقاذ حاليا أكثر من 1.5 ألف ممثل لخدمات الطوارئ الصينية.