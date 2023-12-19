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أنباء عن محاولة صعود محتملة على سفينة غرب عدن

12/19/2023 2:28:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وكالة رويترز عن شركة "أمبري" لأمن الملاحة قولها إنها تلقت معلومات عن محاولة صعود محتملة على سفينة على بعد 17 ميلا غرب مدينة عدن جنوبي اليمن.


وأضافت الشركة أنه تم إبلاغ السفن أن الهجوم فشل، وأن جميع أفراد الطاقم بأمان.

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