أنباء عن محاولة صعود محتملة على سفينة غرب عدن

أنباء عن محاولة صعود محتملة على سفينة غرب عدن
التاريخ
12/19/2023 2:28:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت وكالة رويترز عن شركة "أمبري" لأمن الملاحة قولها إنها تلقت معلومات عن محاولة صعود محتملة على سفينة على بعد 17 ميلا غرب مدينة عدن جنوبي اليمن.
وأضافت الشركة أنه تم إبلاغ السفن أن الهجوم فشل، وأن جميع أفراد الطاقم بأمان.
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