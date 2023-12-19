الاحتلال يصيب فلسطينيا ويعتقل آخرين من رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، واعتُقل آخران من محافظة رام الله والبيرة واستُولى على مركبة في بيرزيت شمال رام الله.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن مواطنا أصيب بالرصاص المغلف بالمطاط في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال حي المصايف في مدينة رام الله، واعتقلت الشاب مجد البرغوثي بعد مداهمة منزله، كما حاصرت مسجد الإسراء ومنعت خروج المصلين.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير إلياس صايج (27 عاما) من بلدة بيرزيت شمال رام الله، واستولت على مركبته.
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