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الاحتلال يصيب فلسطينيا ويعتقل آخرين من رام الله

12/19/2023 2:28:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، واعتُقل آخران من محافظة رام الله والبيرة واستُولى على مركبة في بيرزيت شمال رام الله.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن مواطنا أصيب بالرصاص المغلف بالمطاط في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال حي المصايف في مدينة رام الله، واعتقلت الشاب مجد البرغوثي بعد مداهمة منزله، كما حاصرت مسجد الإسراء ومنعت خروج المصلين.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير إلياس صايج (27 عاما) من بلدة بيرزيت شمال رام الله، واستولت على مركبته.




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