روسيا تدرج الكاتب المعروف بوريس اكونين في سجل الإرهابيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدرجت موسكو الكاتب الروسي الشهير بوريس اكونين كـ"إرهابي" ومتطرف" وذلك بسبب انتقاده للحرب في أوكرانيا.

وقالت هيئة الرقابة المالية الروسية أمس الاثنين إنها أضافت اكونين، الذي يعيش في الخارج منذ أعوام" إلى سجلها الخاص بـ" الإرهابيين والمتطرفين".

كما أكدت لجنة التحقيق الروسية أنها فتحت إجراءات منفصلة غيابيا ضد اكونين منتقد الكرملين على خلفية ما يتردد عن قيامه بتبرير الإرهاب ونشر" معلومات زائفة" عن الجيش الروسي.



ويعرف اكونين، الذي ولد عام 1956 في جورجيا، التي كانت حين ذاك جزءا من الاتحاد السوفييتي، برواياته التي تدور حول الجريمة.

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