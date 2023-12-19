الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 97

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 97، بعد استشهاد الصحفي عادل زعرب في قصف برفح جنوبي القطاع وفقا لما افاد الاعلام الحكومي بغزة .
وقال نادي الأسير في بيان صادر عنه يوم أمس إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 46 صحفيا.
وأضاف نادي الأسير أن قوات الاحتلال لا تزال تعتقل 32 صحفيا، من بينهم 19 جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ بذريعة وجود "ملف سري"، فيما وجه الاحتلال لعدد آخر تهما تتعلق بما يسميه "التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي".
MENAFN19122023000208011052ID1107623361
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.