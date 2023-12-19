الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 97

MENAFN - Al Wakeel News)ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 97، بعد استشهاد الصحفي عادل زعرب في قصف برفح جنوبي القطاع وفقا لما افاد الاعلام الحكومي بغزة .

وقال نادي الأسير في بيان صادر عنه يوم أمس إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 46 صحفيا.



وأضاف نادي الأسير أن قوات الاحتلال لا تزال تعتقل 32 صحفيا، من بينهم 19 جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ بذريعة وجود "ملف سري"، فيما وجه الاحتلال لعدد آخر تهما تتعلق بما يسميه "التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي".

